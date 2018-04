Del Vecchio sistema il mattone. Mr Luxottica ha guadagnato 1,25 mln al giorno

Leonardo Del Vecchio può sorridere stamane: dopo l’annuncio dato dal Fonciére des Régions, società immobiliare francese che il patron di Luxottica controlla tramite la holding Delfin col 28,5% di capitale (davanti a Groupe Covea con l’8,5%, ad Assurances du Credit Mutuel con l’8,4% e al Credit Agricole col 7,5%) di voler promuovere una fusione per incorporazione della Siiq romana Beni Stabili, di cui il Fonciére già controlla il 52,4% di capitale, i titoli della società italiana guadagnano oltre il 4% in borsa a Milano, mentre quelli francesi oscillano a +0,6% a Parigi.





Risultato: nelle tasche di Del Vecchio si sono appena depositati, virtualmente, altri 46 milioni di euro tra la rivalutazione della partecipazione in Beni Stabili (35 milioni) e quella nel gruppo francese (oltre 11 milioni). Solo quest’ultima vale ormai oltre 1,9 miliardi, ma il patrimonio di Del Vecchio è ben più cospicuo, visto che comprende anche il 66,485% di Luxottica, del valore di 16,89 miliardi di euro, e il 3% di Generali, del valore di circa 777 milioni, per oltre 22,5 miliardi di euro complessivi.

Titoli che nell’ultimo anno si sono tutti rivalutati: Fonciére des Régions del 18%, Luxottica (ormai prossima alla fusione con Essilor, che lo stesso Del Vecchio ha di recente ribadito dovrebbe essere portata a conclusione entro maggio) di circa il 3% e Generali di oltre il 18%.





Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali

Proprio ieri Del Vecchio aveva ammesso di essere molto soddisfatto dell’andamento in borsa del titolo triestino, ma anche del rendimento in termini di dividendi.



Aumentando da 80 a 85 centesimi il dividendo per azione, infatti, Generali ha alzato il payout rispetto all’utile dal 60% (sui risultati 2016) al 63% (sui conti 2017) e anche alle quotazioni correnti rende del 5,08%, una “generosità” in linea con quella di Fonciére des Régions, che ha deliberato un dividendo di 4,5 euro per azione (pari al 5,05% di rendimento), mentre solo Luxottica con “appena” 1,01 euro di dividendo rende poco meno dell’1,93%.

Così quest’anno le partecipazioni azionarie frutteranno a Del Vecchio in tutto 457 milioni di euro (di cui 321 milioni dovuti a Luxottica, 96 milioni a Fonciére des Régions e 40 milioni a Generali), in media 1,25 milioni di euro al giorno, sabato e domeniche comprese. Non male per un signore di 82 anni, quarto e ultimo figlio di un commerciante di frutta morto prima della nascita del suo ultimogenito che per questo ne ha ereditato il nome, Leonardo appunto.

