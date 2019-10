Miliardari, Del Vecchio supera Ferrero. Mr Luxottica l'uomo più ricco d'Italia

Leonardo Del Vecchio ha superato Giovanni Ferrero ed e' l'uomo più ricco d'Italia, secondo Forbes. La classifica real time dei miliardari del pianeta, che evolve principalmente al ritmo della Borsa, assegna all'imprenditore italiano un patrimonio di 24,2 miliardi di dollari, che lo pone al 39esimo posto della graduatoria globale, mentre Giovanni Ferrero, con 21,9 miliardi, è al 46esimo. A spingere verso l'alto le fortune di Del Vecchio e' stato soprattutto l'andamento del titolo EssilorLuxottica, il numero uno mondiale dell'eyewear, nato dalla fusione tra la francese Essilor e Luxottica, di cui Del Vecchio è primo azionista con il 32,7%.

Alla Borsa di Parigi la quotazione Essilux in chiusura era di 133,65 euro (dopo avere segnato un massimo di 136,6 la scorsa settimana) e la capitalizzazione complessiva del gruppo ammontava a 58,4 miliardi di euro. Da fine marzo, quando il titolo quotava 98 euro, il guadagno è del 35% abbondante. Del Vecchio, tramite Delfin, e' anche importante azionista di Generali con quasi il 5%, da ieri è ufficialmente il secondo azionista di Mediobanca con il 7,5% ed è il principale azionista dell'immobiliare francese Covivio, nata dall'integrazione tra la francese Fdr e Beni Stabili.

Il fondatore di Luxottica ha anche una quota attorno al 2% di Unicredit. Giovanni Ferrero, che era al 39esimo posto nella classifica 'statica' 2019 di Forbes annunciata lo scorso marzo, oltre che al primo in Italia, scivola di alcune posizioni, perchè la graduatoria in tempo reale di Forbes si basa soprattutto sull'evoluzione degli asset finanziari sui mercati, il che "penalizza" il colosso di Alba che non e' quotato. Il terzo italiano piu' ricco secondo Forbes e' Giorgio Armani, con un patrimonio di 11,2 miliardi di dollari che lo pone anche alla 139esima posizione mondiale.

Quarto posto italiano e 151esimo globale per Stefano Pessina, ceo e primo azionista di WalGreens Boots, la maggiore azienda mondiale di distribuzione d prodotti farmaceutici e per il benessere, con un patrimonio di 10,4 miliardi. Al quinto posto e 203esimo al mondo Massimiliana Landini Aleotti (farmaci) con 8,1 miliardi. Sesto e 258esimo assoluto Silvio Berlusconi, accreditato di un patrimonio di 7 miliardi. Nella 'top 10' italiana ci sono poi Augusto e Giorgio Perfetti (6,9 mld), Paolo e Gianfelice Mario Rocca (3,7 mld), Piero Ferrari (3,4 mld) e Ennio Doris (3,3 mld).