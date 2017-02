Del Vecchio vende a Hines la vecchia sede di Luxottca. Rumors

Un altro trophy asset finisce nel portafoglio di Hines. Il fondo americano, tornato a operare sul mercato immobiliare italiano, continua nella sua campagna acquisti a Milano. L'ultima acquisizione, in fase di definizione, riguarda, secondo quanto appreso da fonti finanziarie da MF-Milano Finanza, l'ex storica sede di Luxottica in centro città.

Nel mirino dell'operatore immobiliare guidato in Italia da Mario Abbadessa (già braccio destro di Manfredi Catella proprio in Hines Italia) c'è il palazzo di via Cantù, a pochi passi dal Duomo. E anche se ancora oggi sul portone campeggia il logo della società di occhialeria, gli uffici sono in disuso, dopo che il gruppo controllato da Leonardo Del Vecchio alcuni anni fa ha trasferito il quartiere generale nel nuovo stabile a pochi passi da piazzale Cadorna (palazzo di proprietà di Beni Stabili, la siiq controllata dallo stesso industriale). La trattativa, giunta alle battute finali, si basa su un controvalore di circa 100 milioni.