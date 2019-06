Economia

Mercoledì, 5 giugno 2019 - 15:52:00 Deliveroo sbarca in 14 nuove città italiane. Ricercati 200 rider Deliveroo, piattaforma di food delivery, sbarca in ulteriori 14 città italiane arrivando a quota 89. Proprio per questo è partita la caccia a più di 200 riders