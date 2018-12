Della Valle cresce del 5% in Tod's. Aiutino nell'annus horribilis del titolo

di Andrea Deugeni

Un aiutino al titolo Tod's alla fine dell'annus horribilis del titolo. Diego Della Valle ha fatto fa scattare un rally pre-natalizio sulle azioni del proprio gruppo: una comunicazione di internal dealing ha infatti evidenziato come il numero uno del gruppo di moda abbia sottoscritto il 14 dicembre scorso col Credit Agricole un contratto per acquisto a termine (“physically settled shore forward”) di un massimo di 1,7 milioni di azioni, pari a circa il 5% del capitale.





La banca francese si è impegnata ad acquistare i titoli “medio tempore” e Della Valle avrà l’obbligo di acquistarli dalla banca per un corrispettivo pari alla media dei prezzi medi giornalieri ponderati ai quali lo stesso Credit Agricole avrà acquistato sul mercato le azioni Tod’s nel periodo di riferimento. Dopo la notizia, il titolo è letteralmente decollato a Piazza Affari finendo anche sospeso per eccesso di rialzo. Al termine della seduta di Piazza Affari, Tod’s ha portato a casa il 9,7% a 40,94 euro per azione (con un massimo intraday di oltre il 13% a 42,58 euro), riducendo il calo rispetto a 12 mesi or sono che ieri sera era pari a quasi il 39%.

Secondo le risultanze Consob, la partecipazione che il fondatore di Tod's detiene direttamente (0,761%) e indirettamente (tramite Di.Vi.Finanziaria a cui fa capo il 50,291% e Diego Della Valle&C. Srl che controlla il 9,611%) nel capitale dell'azienda è pari al 60,663%. Tra gli azionisti figurano anche il numero uno di Lvmh, Bernard Arnault (3,46%) e alcuni grandi fondi d'investimento.

Secondo le ultime segnalazioni di Consob vi sono i fondi Oppenheimerfunds (3,7% circa), la Caisse de Depot et Placement du Quebec (5,155%) e la società d’investimenti Strategica Capital Advisors (3% tramite Global Luxury Investments Sarl).