Deloitte Italia: Fabio Pompei è il nuovo CEO

Partner di Deloitte dal 2000, Fabio Pompei è stato dal 2015 Amministratore Delegato di Deloitte & Touche S.p.A., la società di revisione e organizzazione contabile appartenente a Deloitte, e membro del Comitato Esecutivo di Deloitte Central Mediterranean. Ha inoltre ricoperto la carica di Talent Leader di Deloitte Italia dal 2011 al 2015.

Pompei, 57 anni, è laureato in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma. Negli anni ha maturato esperienze significative nel coordinamento di attività di revisione per alcuni tra i principali gruppi industriali nazionali e multinazionali, operanti in diversi settori di business.

Fabio Pompei succede a Enrico Ciai che ha guidato con successo Deloitte Italia negli ultimi 8 anni, confermando, anche per l’esercizio fiscale appena concluso, una crescita a doppia cifra per il 6° anno consecutivo.

“Sono onorato per la fiducia che il network ha riposto in me e accolgo con grande entusiasmo questa nuova sfida. – commenta Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia. – Sono orgoglioso di guidare un’organizzazione composta da oltre 6.000 professionisti, operativi in 25 diverse sedi e di cui oltre la metà è al di sotto dei 30 anni.”