Dentsu Group, ricavi a +7,2% nel 2018. In calo gli utili

Dentsu Group ha raggiunto i suoi obiettivi di crescita organica in Giappone e all’estero grazie all’espansione delle attività digitali, “nonostante le difficili condizioni del mercato”. Nel dettaglio, durante l’anno fiscale 2018, il gruppo ha registrato una crescita organica del 3,4%, risultato di un’espansione del 2,1% in Giappone (dove opera come Dentsu) e del 4,3% a livello di network internazionale (Dentsu Aegis Network). Italia, Svizzera, Spagna, Scandinavia e Germania hanno visto forti performance.

In particolare, in Italia, così come in Spagna, la crescita organica è stata a doppia cifra. D’altro canto, la Francia è stata descritta come “sfidante” mentre il Regno Unito, recita la trimestrale, ha bisogno di “ritrovare le energie” sotto il nuovo management team. Complessivamente, Dentsu Group ha registrato un aumento del 7,2% dei ricavi annuali, a 8,14 miliardi di euro, ma gli utili operativi sono calati del 18,7%, a quota 852 milioni di euro. A livello globale, il gruppo prevede quest’anno di far crescere i suoi ricavi del 7,9%.