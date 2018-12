Derivati, il governo vuole una legge per la Brexit. Rumors

Un paracdute per le banche, ma non solo, per metterle in riparo dai derivati in caso di uscita traumatica della Gran Bretagna dall'Europa. Sarebbe questa l'ipotesi, secondo i rumors, alla quale starebbero lavorando i tecnici messi insieme pochi giorni fa dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Si sono visti in passato i danni che hanno creato simili contratti, da Mps a Deutsche Bank.

Ora il governo punta a tutelare il sistema durante il periodo di transizione dei negoziati. Sono molti infatti i contratti in essere con Londra. E poi, ricorda, il Sole 24 Ore, Paesi come la Germania e l'Olanda sono già intervenute per colmare il vuoto normativo sui derivati. Il tempo però stringe, perché in caso di mancato accordo con l'Europa, si andrebbe incontro a un'uscita forzosa, a marzo.