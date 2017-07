Derivati, danno erariale da 3,9 mld. Il Tesoro s'inginocchiò a Morgan Stanley

Prima le agenzie di rating. Ora i colossi della finanza mondiale, in particolare Morgan Stanley. Il periodo finito sotto la lente è sempre quello burrascoso del 2011, di estrema tensione per le finanze pubbliche italiane quando il nostro Paese finì vittima della crisi dello spread, con un'impennata della spesa per interessi.





Per la prima volta, la magistratura italiana, questa volta nelle vesti della Corte dei Conti, porta in giudizio una banca d'affari americana. Sul bancone degli imputati si siederanno anche il direttore generale del Tesoro Vincenzo La Via, Maria Cannata, dal 2000 a capo delladirezione generale sul debito pubblico, e gli ex ministri dell'Economia Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli, entrambi direttori generali al Tesoro prima di entrare nell'organigramma dei governi di Silvio Berlusconi e Mario Monti.

Tutti accusati di danno erariale: un conto di 3,9 miliardi (2,7 miliardi di danni chiesti al gruppo di James Gorman, più 1,2 chiesti ai dirigenti del Ministero delle Finanze) "sprecati" per la ristrutturazione dei derivati sul debito pubblico a fine 2011. Il processo partirà la primavera prossima ed il giudizio è previsto in estate, sempre del 2018.

L'episodio in una gestione complessivamente disastrosa che i magistrati contabili contestano alle prime linee del Ministero di Via XX Settembre è la conclusione anticipata dal conto salato per il bilancio dello Stato al picco della crisi di finanza pubblica. A motivare le possibilità di intervento dei magistrati contabili su un soggetto privato (e straniero) come Morgan Stanley, secondo l'impianto dell'accusa, c'è il fatto che queste clausole sarebbero state interamente in mano alla banca d'affari americana, che, come fa notare il Sole 24 Ore, avrebbe quindi ottenuto un potere decisionale autonomo entrando di fatto nella "stanza dei bottoni" del ministero dell'Economia.





La clausola capestro fu concessa ai banchieri a stelle e strisce nel lontano 1994, quando l'allora direttore generale del Tesoro, il Ciampi boy Mario Draghi (che si era occupato da vicino dei contratti per aiutare l'Italia ad entrare nell'euro) firmò un accordo quadro per allungare la scadenza del debito e proteggersi dal rialzo dei tassi d'interesse sui titoli di Stato. Nel 2011, si verifica proprio la fattispecie prevista nella clausola: se il Tesoro si fosse trovato esposto oltre un certo valore, Morgan Stanley poteva "chiudere tutto il portafoglio". Cosa che la banca di Wall Street fece.

Secondo quanto ricostruisce il Fatto Quotidiano, la soglia della clausola era talmente bassa (in media 50 milioni di dollari) che venne superata già nel 1996. Nonostante questo, i dirigenti hanno continuato a siglare contratti. Hanno perfino venduto a Morgan Stanley delle swaption, ovvero la possibilità di entrare in un derivato che ovviamente la banca ha esercitato quando le conveniva, causando perdite ingenti. Contratti speculativi che violano le norme di contabilità nazionale. Il Fatto ricorda come la Cannata li ha siglati, salvo poi spiegare che al Tesoro si venne a conoscenza della clausola solo nel 2007, 13 anni dopo l’accordo quadro. Secondo la Corte dei Conti il ministero non aveva il personale adeguato per gestire queste operazioni e quando la banca minacciò di usare la clausola non si oppose, non si dotò di un team legale né chiese un parere giuridico sulla possibilità di evitare l’esborso. Eppure, pare che esistesse una clausola che in caso di controversia affidava la giurisdizione a un giudice italiano.

Ecco l'accusa per Morgan Stanley. Per i magistrati contabili, la banca d'affari Usa si è mossa come un ente pubblico visto il doppio ruolo di controparte nei contratti e di banca che da sempre assiste Via XX Settembre nelle aste dei titoli di Stato, con un ruolo “predominante”, a fronte della tendenza del ministero a “subire le scelte”. Condizione che prefigura una violazione della "buona fede nell'esecuzione contrattuale”.