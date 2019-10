Deutsche Bank: costituita in Italia la divisione Corporate Bank

Deutsche Bank annuncia la nascita anche in Italia della nuova Corporate Bank, creata nell’ambito del piano di riorganizzazione globale dell’istituto, e la nomina di Paolo Maestri, già a capo del Global Transaction Banking italiano, a responsabile della divisione per il Paese.

La Corporate Bank è il principale hub di servizi e prodotti dedicati alle aziende e ha una posizione di leadership nei servizi di cash management, trade finance & lending, risk management, trust & agency, FX e securities services. Facendo leva su una consolidata expertise e sul network globale di Deutsche Bank, presente in 60 paesi nel mondo, la divisione offre soluzioni integrate alle tesorerie e ai dipartimenti finanziari di aziende, clienti commerciali e istituzioni finanziarie. A livello globale, la divisione gestisce depositi per oltre 200 miliardi di euro e processa ogni giorno transazioni finanziarie del valore di un trilione di euro.

In Deutsche Bank nel 2012, dove era entrato come responsabile Corporate Banking Coverage Italy, dal 2015 Paolo Maestri è anche a capo della divisione italiana del Global Transaction Banking, cuore nella neonata Corporate Bank. Nel suo nuovo incarico, Maestri continuerà a riportare a Daniel Schmand, responsabile Corporate Bank EMEA di Deutsche Bank, e in Italia al Chief Country Officer Flavio Valeri, in qualità di membro del Country Executive Commitee.

Daniel Schmand, Head of Corporate Bank EMEA, Deutsche Bank, ha dichiarato: “L’Italia è un mercato importante per Deutsche Bank e lo è anche per la nostra divisione, grazie a un lungo track record di collaborazione e di solide relazioni con numerose aziende. La creazione di un team rafforzato in Italia, affidato a un professionista di lungo corso come Paolo, ci darà un contributo importante in una fase in cui la Corporate Bank sarà sempre più centrale nelle attività e nelle performance del Gruppo”.

Flavio Valeri, Chief Country Officer Italy di Deutsche Bank, ha commentato: “Accompagnare le aziende italiane nei mercati esteri è uno dei cardini principali della strategia di Deutsche Bank nel nostro Paese e per questo il team della Corporate Bank guidato da Paolo svolgerà un ruolo cruciale”.

Paolo Maestri, Head of Corporate Bank Italy, Deutsche Bank, ha affermato: “La creazione della nuova Corporate Bank ci permette di integrare in un unico centro operativo tutti i servizi che consentono alle aziende di portare avanti il loro business, offrendo soluzioni su misura con ancora più focus e attenzione. Puntando sul nostro network globale, su un team di professionisti di grande esperienza e su relazioni di fiducia stabili e durature con i nostri clienti, vogliamo ulteriormente rafforzare la nostra presenza al servizio delle Large e Mid Cap italiane e dei grandi gruppi globali che operano nel nostro Paese”.