Deutsche Bank è Global Lead Partner di 1000 Miglia dal 2019 al 2021

Deutsche Bank Wealth Management, la struttura di Deutsche Bank che offre soluzioni finanziarie su misura alla fascia alta della clientela privata, dopo l’esperienza come Trophy Sponsor nel 2018, rinnova il suo impegno al fianco di 1000 Miglia in qualità di Global Lead Partner per le edizioni dal 2019 al 2021.

1000 Miglia, “la corsa più bella del mondo”, è una delle icone più prestigiose e rappresentative dell’automobilismo italiano, simbolo di esperienza, eccellenza, tradizione e innovazione in tutto il mondo. Valori comuni a Deutsche Bank Wealth Management, che a livello globale si distingue appunto per la tradizione di eccellenza nella cura del cliente, combinando esperienza, responsabilità e attitudine all’innovazione.

La partnership con 1000 Miglia permette a Deutsche Bank di rafforzare ulteriormente il legame già solido con il territorio e allo stesso tempo di continuare a sostenere il percorso di internazionalizzazione del brand 1000 Miglia, insieme ai clienti della banca, in particolar modo quelli della branch del Wealth Management, e ai tanti appassionati che seguono la gara.

Deutsche Bank Wealth Management, guidata a livello globale da Fabrizio Campelli, è presente in America, APAC e EMEA oltre che in Germania, conta oltre 30 milioni di clienti e un patrimonio gestito di oltre 252 miliardi di euro. La struttura fornisce uno spettro di soluzioni patrimoniali su misura che mettono sempre il cliente al centro, attraverso un servizio di advisory in grado di combinare visione, competenze e know-how locali a una prospettiva internazionale.