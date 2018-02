Deutsche Bank Italia, Eugenio Periti nuovo responsabile del Private Banking

Deutsche Bank SpA annuncia la nomina di Eugenio Periti come nuovo Responsabile del Private Banking, il Canale dedicato alla gestione dei grandi patrimoni. Nel suo nuovo incarico Periti riporterà a Silvio Ruggiu, Head of Advisory Clients, la nuova business proposition che, all'interno della Divisione Private & Commercial Clients dell'Istituto, guidata da Mario Cincotto, offre servizi di banca "Premium" e consulenza evoluta al segmento Private e PMI.

Eugenio Periti, 46 anni, proviene da Monte dei Paschi di Siena dove dal gennaio 2017 ricopriva il ruolo di Head of Private Banking, Family Office and Wealth Management e dove era già stato Responsabile dell'Area Private Banking.

Periti vanta una lunga esperienza nel Private di diverse primarie realtà bancarie. Entrato nel Gruppo Credem nel 1990, dove negli anni ha ricoperto vari ruoli di responsabilità, nel 2001 ha assunto l'incarico di Direttore Marketing, con delega al commerciale, di Banca C. Steinhauslin & C, realtà specializzata nel comparto Private Banking del Gruppo Montepaschi. Nel 2004, con la fusione di Banca Steinhauslin in Banca MPS, ha assunto la responsabilità della struttura di Marketing Private e successivamente del Mercato Private Banking del Gruppo bancario MPS.

In Deutsche Bank Periti avrà l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il Canale Private in Italia, puntando su un modello di servizio che, grazie alle sinergie con gli altri Canali e la diffusa expertise dell'Istituto, permette ai Private Banker una gestione attiva dei bisogni di clienti sempre più sofisticati, consapevoli delle proprie scelte d'investimento e della necessità di tutelare e far crescere il proprio patrimonio, personale e aziendale.

Ed è proprio per rispondere al meglio alle nuove esigenze di questi clienti che è nata la proposition "Advisory Clients", che unisce in un'unica piattaforma la competenza dei Consulenti Finanziari di Finanza & Futuro a quella dei Private Banker e dei Business Banker e che nei primi mesi di attività ha già raggiunto risultati molto positivi, chiudendo il 2017 con circa 600 milioni di crescita netta di nuove attività.

Eugenio Periti subentra a Sandro Daga, responsabile della divisone dal 2012 che nel corso di questi anni ha contribuito alla ridefinizione del modello di business, allo sviluppo della consulenza avanzata, alla progettazione di percorsi formativi all'avanguardia per l'aggiornamento professionale dei Private Banker, all'implementazione di novità e strumenti digitali per migliorare la gestione della clientela Private. Sandro Daga assume a pieno titolo la responsabilità della Regione Advisory 'Milano', un'area territoriale tra le più grandi d'Italia e cruciali nella strategia della Banca.

Silvio Ruggiu - Head of Advisory clients di Deutsche Bank SpA - congratulandosi con Eugenio Periti al quale va un sincero benvenuto sottolinea come "la sua profonda conoscenza del settore rappresenti un asset strategico per continuare lo sviluppo del Canale, puntando a un modello di servizio sinergico con le diffuse expertise dell'Istituto per rispondere alle nuove esigenze di una clientela sempre più attenta e sofisticata".



Mario Cincotto - a capo della Divisione Private & Commercial Clients di Deutsche Bank SpA - evidenzia come "le nomine di Periti e di Daga si inseriscono nella strategia di investimenti e di continua crescita della proposition 'Advisory Clients' la divisione che supporta la clientela Private e le PMI con servizi evoluti e consulenza di alto livello. Considerata la loro lunga esperienza e la conoscenza approfondita del mercato italiano, sono certo che il loro incarico contribuirà a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel Paese".