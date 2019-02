Deutsche Bank torna all'utile dopo 4 anni.Sewing stacca una cedola di 11 cents

Il gruppo bancario tedesco Deutsche Bank è tornato all'utile nel 2018 dopo quattro anni. La prima banca teutonica ha registrato un utile netto, escludendo interessi di terzi, di 267 milioni di euro, dopo una perdita di 751 milioni nel 2017, si legge in una nota, segnando il primo utile dal 2014. Il fatturato e' diminuito del 4% a 25,3 miliardi di euro e le spese sono scese del 5% a 23,5 miliardi di euro, dopo la partenza di circa 6.000 impiegati l'anno scorso con la forza lavoro scesa a 91.700 persone.

"Il ritorno ai profitti dimostra che Deutsche Bank è sulla strada giusta" e "ora, la nostra priorita' è fare il passo successivo. Nel 2019 puntiamo non solo a risparmiare sui costi, ma anche a investire in modo mirato nella crescita. Il nostro obiettivo è di aumentare la redditivita' in modo sostanziale durante l'anno in corso e oltre" ha dichiarato Christian Sewing, ceo di Deutsche Bank.

Il consiglio di amministrazione intende raccomandare al consiglio di vigilanza un dividendo di 11 centesimi per azione per il 2018. Gli obiettivi 2019 sono confermati o aggiornati: dati i progressi compiuti nel 2018, la dirigenza ha abbassato l'obiettivo di costo rettificato 2019 a 21,8 miliardi di euro, rispetto ai 22 miliardi di euro annunciati in precedenza, spiega il comunicato, e il management ha riaffermato l'obiettivo di ridurre la forza lavoro interna ben al di sotto di 90.000 entro la fine del 2019.