Deutsche Bank: utili -79% e prevede tagli alle attività Usa

Gli utili del colosso bancario tedesco Deutsche Bank calano del 79% nel primo trimestre a 120 milioni di euro. Il gruppo fa sapere che intende procedere con dei tagli profondi alla divisione corporate & investment bank per "focalizzare le sue attivita' e le sue risorse sui suoi clienti europi e multinazionali e sui prodotti che sono piu' importanti per loro". Piu' nel dettaglio intende tagliare le sue attivita' negli Usa e in Asia e ridurre le sue attivita' di trading negli Usa. Anche le divisione di trading azionario e' pronta a ridurre la sua attivita'.

"Nel riallocare le risorse e migliorare l'efficienza del capitale e del bilancio, la banca ridimensionera' altre aree in cui il board ritiene che Deutsche Bank non abbia piu' un vantaggio competitivo sostenibile nel mutato contesto di mercato", fa sapere Deutsche Bank in una nota. La banca aggiunge poi che nel corporate finace si concentrera' sull'offerta di "competenze globali a societa', istituzioni finanziarie e sponsor finanziari le cui attivita' sono strettamente allineate con i punti di forza dell'economia tedesca e di quella europea".

Deutsche Bank prevede "una significativa riduzione della forza lavoro nel resto dell'anno" e ricorda che raggiungere i target di riduzione dei costi nel 2018 e in particolare far scendere sotto 23 miliardi di euro i costi adjusted richiedera' ulteriori taglo'i soprattutto nell'investment bankiing.