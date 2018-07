Di Maio: "Dopo la pubblicità sul gioco, stretta alle slot machine"

"Basta con la pubblicità sul gioco d'azzardo che sta rovinando centinaia di migliaia di famiglie in Italia. E' vietata ed ora istituiremo tutti gli osservatori per fare in modo che finisca. Abbiamo applicato la normativa delle sigarette, per cui è vietata qualsiasi pubblicità online o reale al gioco d'azzardo. Poi daremo anche una stretta alle slot machine e così via". E' quanto ha affermato Luigi Di Maio, Ministro del lavoro e dello sviluppo economico, durante un suo intervento a "Liguria d'autore".