Di Maio e Tria vedono il tedesco Scholz: "Il debito calerà"

"Oggi ho avuto un colloquio cordiale con il vice Cancelliere e ministro federale delle Finanze Olaf Scholz. L'occasione, in un momento storico cosi' importante per l'Italia e l'Unione Europea, e' stata fondamentale per spiegare nel dettaglio le misure cardine contenute nella legge di bilancio". Lo dichiara il vicepresidente e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. "Nel corso dell'incontro ho ribadito la ferma intenzione del Governo ad abbassare il debito pubblico, accumulato negli anni, agendo attraverso politiche di rilancio dell'economia reale: dagli investimenti al reddito di cittadinanza, con misure di reinserimento nel mondo del lavoro, alla riforma del sistema pensionistico per permettere di rigenerare la forza lavoro del Paese. Al vice Cancelliere ho confermato che e' in corso un dialogo con la Commissione Europea, portato avanti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria", ha concluso.

Anche il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha incontrato a Roma il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz. Al centro della bilaterale la preparazione della riunione dei ministri dell’Eurogruppo che si terrà lunedì prossimo a Bruxelles: all’ordine del giorno la riforma dell’Unione bancaria e quella del Meccanismo europeo di stabilità (ESM) oltre che la proposta franco-tedesca per la creazione di un bilancio per l’eurozona. I due ministri hanno inoltre avuto uno scambio di vedute sulla legge di bilancio per il 2019, anche alla luce dei negoziati in corso tra Italia e Commissione europea.