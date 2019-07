Di Maio: "Il Dl Dignità non si cambia. Smentiti i chiacchieroni con i fatti

"Il Decreto Dignità sta funzionando. E lo sottolineo anche a chi, tramite i giornali, ha diffuso la notizia, ovviamente falsa, che il Decreto Dignità andrebbe riscritto. Lo dico chiaramente per l'ultima volta, con dati alla mano: del Decreto Dignità non si cambia nemmeno una virgola! Dopo i fallimenti del Pd, abbiamo messo in campo il primo provvedimento che finalmente sta creando lavoro! E di questo ne sono fortemente orgoglioso. Lo so bene, c'è ancora tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta. Avanti così!". Così in un post pubblicato su 'Il Blog delle Stelle' il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di MAIO commentando i dati dell'Istat sul lavoro. Le notizie che leggiamo questa mattina, rileva Di MAIO, "ci dicono che quella di oggi è davvero una bella giornata. Dopo esser stato attaccato per mesi dai partiti d'opposizione (e dai loro media di riferimento) che me ne hanno dette di tutti i colori, ridicolizzando il decreto dignità (dicevano che non sarebbe servito a nulla!), ancora una volta sono felice di smentire questi chiacchieroni con i fatti. Sapete cosa dicono i dati istat di questa mattina? Che la disoccupazione è in calo, parliamo del dato più basso dal 2012, mentre aumentano gli occupati, il dato massimo dal 1977! Non voglio annoiarvi con i numeri ma ce ne sono alcuni che meritano di essere citarti". L'Istat, sottolinea Di MAIO, "ci dice che 'il tasso di disoccupazione a maggio cala, attestandosi al 9,9%'. Come detto si tratta del valore più basso dal febbraio del 2012! Contestualmente a maggio ci sono +67mila occupati rispetto al mese precedente, con il tasso di occupazione che sale al 59,0%, cioè il valore più alto dal 1977 ad oggi. Sì, avete capito bene!". Anche il dato della disoccupazione giovanile, aggiunge Di MAIO, "è in calo di 0,7 punti rispetto al mese precedente. Le opposizioni adesso cosa hanno da dire? Continueranno a sbraitare, oppure finalmente si faranno un bagno di umiltà leggendo questi dati?".

Istat: Salvini, occupazione record avanti così - "Disoccupazione sotto il 10% per la prima volta dopo anni, lavoratori italiani in crescita e ai massimi storici dal 1977. Avanti cosi', tagliare le tasse a imprenditori, lavoratori e famiglie e' un dovere morale". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.