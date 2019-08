Di Maio insiste: via la concessione. Pesante calo del titolo Atlantia (-3,23%)

Nel giorno del primo anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova, a Piazza Affari il titolo Atlantia (controllante di Autostrade per l'Italia) scivola in fondo al Ftse Mib con un ribasso in chiusura del 3,23% a 22,86 euro e un minimo toccato a 22,68 euro. In concomitanza con la commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte autostradale, il vice presidente del consiglio e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, e' tornato a parlare della revoca della concessione ad Aspi. 'Come sapete da un anno a questa parte stavamo lavorando alla revoca della concessione ad Autostrade. Poi qualcuno ha iniziato ad avere paura, la Lega si era sempre opposta a questa iniziativa. Non ho mai capito il perche'... Io penso che lo Stato non debba avere paura, io penso che lo Stato debba rispondere ai cittadini e stare dalla loro parte', ha scritto Di maio in un post su Facebook. 'A tutti i rappresentanti politici di vari colori politici che oggi hanno chiesto verita' e giustizia per le vittime, io rispondo: potete farlo, possiamo farlo, revochiamo la concessione!', ha aggiunto Di Maio che, presente alla cerimonia di Genova per commemorare le vittime del Ponte Morandi ha detto che 'qualcuno non ha fatto il suo dovere' ed e' compito della politica 'la revoca delle concessioni quando qualcuno non ottempera ai contratti, ai doveri dei contratti'. In una conferenza stampa dopo la commemorazione, il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha fatto il punto sulle indagini, indicando che 'noi siamo a meta' del guado, ma e' inutile fare trionfalismi. Non possiamo permetterci passi falsi ne' sul piano sostanziale, ne' su quello procedurale'. Quanto al lavoro fatto finora dalla procura, Cozzi si e' detto soddisfatto dei 'ritmi e la precisione con cui sono state fatte le cose' e rivendica il riserbo sul lavoro degli investigatori: 'Non daremo mai il minimo pretesto per farci in qualche modo indebolire nella nostra attivita''. Intanto, questa mattina i vertici di Atlantia e di Autostrade si e' allontanata dalla cerimonia ufficiale a Genova su richiesta delle famiglie di alcune vittime del crollo di un anno fa.