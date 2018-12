Di Maio: "L'Iva non aumenterà. Nessun taglio agli investimenti"

L'Iva non aumentera' quest'anno ne' nei prossimi anni. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi di Maio in un video su Facebook. "Tutti dicono che aumentera' l'Iva: noi l'abbiamo disinnescata e lo faremo tutti gli anni. Dicono che aumentera' ma non e' vero, non aumenta quest'anno e non aumentera' negli anni prossimi: sono solo regole di contabilita' europea, un'Europa che dobbiamo cambiare il prima possibile con le elezioni europee". "L'Iva - ha aggiunto - doveva aumentare:abbiamo trovato 12 miliardi e mezzo per non farla aumentare e troveremo tutti i soldi necessari negli annui successivi per non farla aumentare". "Vi parlo -ha esordito Di Maio - dopo una lunga notte in Senato: e' passata la manovra del Popolo. Ora rientreremo il 27 e 28 dicembre e la approveremo verosimilmente il maniera definitiva alla Camera", afferma Di Maio, secondo cui "la manovra porta piu' welfare e piu' diritti nelle famiglie ma viene massacrata da coloro che in tutti questi anni quei diritti ce li hanno tolti". "Sono orgoglioso - ha proseguito - del fatto che da marzo partira' il reddito cittadinanza, da febbraio-marzo partira' quota 100 e la pensione di cittadinanza che si alza a 780 euro, le pensioni di invalidita' che si alzano a 780 euro. sono cose che ci devono rendere orgogliosi come i fondi ai truffati dalle banche e il mancato innalzamento dell'Iva".



Manovra: Di Maio, nessun taglio a investimenti - Nessun taglio agli invesitmenti nella legge di Bilancio approvata al Senato. Lo garantisce il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook. "Qualcuno vi dira', lo zio del Pd o di Fi, 'avete tagliato gli investimenti: non si taglia nulla dagli investimenti, solo che non sanno fare i conti quelli che scrivono che abbiamo tagliato. Basta guardare il rendiconto generale del maximemendamento e vedranno che una parte appostata genericamente come investimento ora e' appostata in investimenti per dissesto idrogeologico, investimenti per adeguare gli edifici pubblici dal punto di vista antisismico, in piccole opere per i comuni. Li abbiamo presi dal fondo generale - conclude - e li abbiamo messi nei fondi particolari".

Manovra: Di Maio, da marzo partira' reddito cittadinanza - Il reddito di cittadinanza partira' da marzo. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi di Maio in un video su Facebook. "Sono orgoglioso - ha detto- del fatto che da marzo parte il reddito cittadinanza, da febbraio-marzo parte quota 100 da febbraio-marzo la pensione di cittadinanza che si alza a 780 euro, le pensioni di invalidita' che si alzano a 780 euro. Sono cose che ci devono rendere orgogliosi come i fondi ai truffati dalle banche e il mancato innalzamento dell'Iva". Di Maio ha garantito che il reddito di citadinanza "partira' nei tempi previsti, a marzo" e ha riferito di aver fatto ieri una riunione con tutti i tecnici del ministero: Quindi ha negato che siano previsti tagli al welfare, anzi con la manovra si investe in welfare e in diritti sociali "massacrati dai vecchi governi" che vengono riportati al centro dell'operato dell'esecutivo. Di Maio ha quindi invitato i follower a "diffidare" di certe notizie e a "esplorare meglio gli argomenti" rispetto a titoli di stampa "fuorvianti".

Manovra: Di Maio, no tagli pensioni 1.500 euro, solo 1-2 euro - Non e' vero che ci sono tagli alle pensioni da 1.500 euro. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, in un video su Facebook. "In questi giorni si sta parlando di tagli e tasse. Certo, tagli alla spesa militare inutile, tagli alle pensioni d'oro ma questo e' un taglio epocale. Stanno dicendo che abbiamo tagliato a pensioni da 1.500 euro, non e' cosi': preleviamo decine di migliaia di euro dalle pensioni d'oro e per rendere costituzionale l'intervento prendiamo 1-2 euro dalle pensioni sopra i 1.500 perche' dobbiamo rispettare un principio di progressivita'".

Manovra: Di Maio, orgoglioso e non potevo sperare di meglio - "Siamo orgogliosi della manovra, non potevo sperare di meglio". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook. "Abbiamo fatto quello che serviva agli italiani e dal primo gennaio cominciamo ad attuarlo".

Manovra: Di Maio, approvata tardi? per accordo con Ue serve tempo - Roma, 23 dic. - Non hanno ragione le affermazioni di chi critica i tempi lunghi per l'approvazione della manovra. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. "Si e' detto se e' possibile che la manovra sara' approvata cosi' tardi e si deve tornare in Parlamento dopo Natale: prima di tutto, siamo pagati profumatamente anche per tornare a Capodanno, ma Capodanno e' troppo tardi. Secondo, la legge di bilancio e' molto impegnativa e gli stessi che ci chiedevamo di fare un accordo con l'Europa dopo che l'abbiamo fatto dicono che non va bene. E' chiaro che se durante la legge di bilancio che porti avanti, tra la lettura alla Camera e al Senato, fai un accordo con l'Europa, e' chiaro ed evidente che ci vuole un po' piu' di tempo per portarla in Senato e modificare alcune cose".