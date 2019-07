Di Maio: "Ora ridurre il cuneo fiscale". Siluro alla Lega: "Non solo critiche"

"I dati sull'occupazione sono molto incoraggianti e gratificano il lavoro del M5S, ma per quanto riguarda la crescita bisogna dare una spinta maggiore. Una spinta che passa anche per la riduzione del cuneo fiscale alle imprese. Abbiamo presentato un'altra proposta del M5S sul tema. Ma anche su questa proposta abbiamo ricevuto dei no, dei no che fanno male al Paese. Mi auguro di vedere dei si', l'Italia non puo' piu' aspettare, deve ripartire. Mi aspetto un cambio di passo veloce, non solo critiche". Lo dice Luigi Di Maio in una nota.