Di Maio: "Reddito di cittadinanza ai residenti da almeno 10 anni"

Il reddito di cittadinanza sara' erogato a "chi e' residente da almeno 10 anni nei confini italiani". Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio durante la registrazione della trasmissione 'Quarta Repubblica', su Rete 4.

Lavoro, Di Maio: Grande attenzione su centri impiego, pronto 1 mld

Si è svolto oggi al Ministero dello Sviluppoeconomico l'incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministro DiMaio relativo alla scadenza degli ammortizzatori sociali e il riordinodei Centri per l'Impiego. Il ministro si è soffermato anche sullariforma dei centri per l’impiego, spiegando che “È grande l’attenzionesui centri per l'impiego, ho coinvolto il professor Parisidell'Universita' del Mississippi, gli Stati Uniti non sono un paeseilliberale e assistenzialista, stiamo parlando di un paese che crede nelmercato, crede nelle aziende, crede nelle aziende private ma allo stessotempo ha strumenti di reinserimento, formazioni e assistenza nei casi diforte povertà". Il ministro ha poi concluso confermando lo stanziamentodi un miliardo per il funzionamento dei centri per l'impiego.

Manovra, Di Maio: reddito cittadinanza ideale su tessera sanitaria

"Sarebbe l'ideale usare la tessera sanitaria concip" per l'erogazione del reddito di cittadinanza "ma nel frattemposara' messa su una carta elettronica". Lo ha detto il vicepremier LuigiDi Maio durante la registrazione della trasmissione 'Quarta Repubblica'su Rete 4. L'importo accreditato sara' "da spendere negli esercizicommerciali in Italia per far crescere l'economia, bisogna limitare almassimo le spese fuori dall'Italia. Avremo un gettito Iva e di Pilsuperiore alle aspettative".

Governo, Di Maio: Finché compatto è a prova di bomba

"Finché questo governo è compatto è a prova di bomba". Cosìil vicepremier Luigi Di Maio nella registrazione della puntata di'Quarta Repubblica' in onda stasera.

Def, Di Maio: Pd ha fatto 192 mld di debiti e rompono scatole a me?

"No, non c'e' niente che non va". Lo ha dettoLuigi Di Maio a 'Quarta Repubblica' in onda stasera su Rete4 quando gliviene chiesto come mai il ministro Tria sia rientrato a Roma perdefinire il Def. "Ma come mai quando si trattava di fare deficit perdare i soldi alle banche andava tutto bene e ora invece scatta l'allarmein tutto il mondo? Renzi, Letta e Gentiloni hanno fatto 192 miliardi didebito, a me rompono le scatole per 8 miliardi della Fornero e 10miliardi per il reddito di cittadinanza", aggiunge Di Maio.

Bce, Di Maio: dopo Draghi no uomini di Germania o Francia

'Vediamo cosa succede sulsuccessore di Draghi, noi come Italia ce la metteremo tutta percontinuare ad avere un ruolo importantissimo nelle politiche della Bce'.Cosi' sul successore di Mario Draghi alla guida della Bce, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a 'Quarta Repubblica' su Rete4. 'Se invece anche la Bce deve finire sempre nelle mani di personemesse li' dalla Germania o dalla Francia, l'unica cosa che otterrannoquesti signori e' continuare a indebolirsi e a perdere il consenso'.