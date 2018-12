"Nella manovra che in questi giorni si chiude non ci sono gli interessi dei partiti o dei soliti che hanno comandato, ci sono i sogni di chi vuole cambiare l'Italia". Lo rivendica, in un video su Facebook, il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, paragonando il M5S ai fratelli Wright -"siamo imbattibili e inarrestabili"- nel giorno in cui cade il 115esimo anniversario del primo volo effettuato dai due fratelli statunitensi.