Di Maio: "Via 345 parlamentari entro maggio. Arriva il team Mani di forbice"

“E’ difficile per i cittadini capire se siano utili quasi mille parlamentari. Ed è per questo che il ministro Fraccaro sta preparando un'altra proposta di legge importante che taglierà 345 parlamentari entro aprile-maggio”. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio in Campidoglio, in occasione della settima edizione del Global Forum 2018. Un annuncio che il gruppo parlamentare pentastellato alla Camera ha accolto con favore, rendendo noti ulteriori dettagli sul tema.

"Come prima forza politica al Governo – ha spiegato infatti a margine dell’evento romano la deputata M5S Elisa Tripodi - siamo al lavoro per snellire il corpo parlamentare e martedì 2 ottobre, in una conferenza stampa alla Camera dei deputati, presenteremo tutte le riforme costituzionali a cui il Movimento 5 Stelle sta lavorando”.

“In particolare, verranno illustrati i due disegni di legge appena depositati sull'introduzione del referendum propositivo e sulla riduzione del numero dei parlamentari. Quest'ultima - ha aggiunto la Tripodi - è una misura indispensabile per snellire l'iter legislativo, allineare l'Italia al resto d'Europa e risparmiare 500 milioni di euro a legislatura, 100 milioni l'anno. Ridurre i costi della politica significa andare incontro alle richieste delle persone, per una maggiore efficienza delle Camere. Saranno i cittadini a dirci quello che è necessario. A noi spetterà il compito di mantenere le promesse anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie che possono indirizzarci verso forme innovative di democrazia partecipata e attiva", ha concluso la deputata pentastellata.



In conferenza stampa in Campidoglio al termine del Global Forum, Di Maio ha anche risposto a qualche altra domanda dei cronisti sui temi economici. Prima di tutto, quello cruciale delle risorse. Dove si trovano quelle necessarie per finanziare tutto? "Ora nasce il team Mani di forbice per tagliare tutto il possibile: d'altra parte stiamo prendendo a prestito un po' di soldi per finanziare due programmi elettorali che soddisfano due elettorati", ha spiegato Di Maio.



"Il 2,4% di deficit si impone perché abbiamo trovato tanti risparmi da fare ma che andranno a regime l'anno prossimo. Come fanno tante famiglie italiane abbiamo chiesto un prestito che restituiremo", quando le risorse derivanti dai tagli saranno disponibili in cassa. Tra i tagli previsti, appunto, c'è anche la riduzione dei parlamentari: "Credo che nessuno possa dire di essere contro".



Sulle pensioni, il ministro del Lavoro ha concluso il suo intervento spiegando che "il governo lavorerà con tutti. Non ho mai detto che non verrà rifinanziata opzione donna. E per quota 41 il 2019 sarà l'anno per risolvere anche questo problema".