Diego Della Valle si è finalmente laureato nell'università... di Mastella



Diego Della Valle ha preso la Laurea “honoris causa” in Economia e Management all'’Università degli Studi del Sannio. Le foto del presidente di Tod’s. in esclusivia sul nuovo numero di Chi.



Diego Della Valle, laurea honoris causa in economia e management: Mastella tra i presenti



Con l’imprenditore c’erano anche la moglie Barbara, il fratello Andrea, gli amici Carlo Rossella e Paolo Borgomanero e Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che ha fatto gli onori di casa con la moglie Sandra.



Diego Della Valle prende la laurea honoris causa in economia e management. Le motivazioni



Della Valle è stato premiato, si legge fra le motivazioni, per la costante attenzione a un lavoro rispettoso della dignità morale ed economica dell’uomo e l’esempio di un made in Italy che resiste alla tentazione di delocalizzare o di vendere il proprio marchio. Della Valle, ringraziando, ha spiegato: «Obiettivo prioritario di un imprenditore è la capacità di restituire al territorio il frutto del proprio lavoro, creando in questo modo anche speranza per i giovani».