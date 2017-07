Diesel perde la testa: il Ceo Alessandro Bogliolo va a Tiffany

Alessandro Bogliolo dà l'addio a Diesel. L'attuale Ceo del gruppo di Renzo Rosso dal 2 ottobre guiderà Tiffany & Co. Lo ha confermato la società americana. Il manager, 52 anni, vanta nel suo curriculum, anche un’esperienza di 16 anni da Bulgari, dove ha rivestito l’incarico di Chief Operating Officer ed Executive Vice President per orologi, gioielli e accessori tra il 1996 e il 2012, subito prima di essere nominato Chief Operating Officer per il Nord America di Sephora. Nel 2013, era stato poi chiamato da Otb per guidare il marchio denimwear italiano. Bogliolo raccoglie il testimone di Frederic Cumenal, licenziato lo scorso febbraio.

“Con l’annuncio di oggi si conclude il processo per identificare una figura leader da posizionare al vertice dell’azienda per seguire la sua crescita sostenibile. Alessandro ha una stimata reputazione per creatività e performance, avendo in precedenza lavorato per marchi internazionali. La sua visione e il suo approccio team-oriented abbracciano i valori di Tiffany”, ha spiegato Michael J. Kowalski, chairman e interim CEO.

“Sono onorato ed entusiasta dell’opportunità di guidare questa azienda così importante. Tiffany, con la sua storia leggendaria, ha sempre rappresentato il lusso, lo stile euno straordinario standard di qualità ed eccellenza. Mi impegnerò a rafforzare la posizione della compagnia come uno dei più importanti marchi del lusso e diffondere il suo valore a tutti i suoi consumatori”, le parole di Alessandro Bogliolo.