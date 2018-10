Dieselgate, Audi pagherà una multa da 800 milioni

La casa automobilistica Audi, che fa parte del gigante Volkswagen, paghera' 800 milioni di euro di multa in Germania nell'ambito dello scandalo dieselgate. "Audi ha accettato la multa" imposta dal procuratore di Monaco e quindi riconosce "la sua responsabilita'" nello scandalo, si legge in una dichiarazione. Il gruppo ha dichiarato che il pagamento avra' un impatto negativo sul risultato finanziario di Volkswagen per il 2018, "riducendo di conseguenza il profitto annuale".

Fino ad ora, il "dieselgate" e' gia' costato al produttore piu' di 27 miliardi di euro tra richiami di veicoli e procedimenti giudiziari, tra cui una multa di un miliardo di euro imposta a giugno scorso imposta dai procuratori di Brunswick. La procura di Monaco, da parte sua, ha affermato di aver "evidenziato carenze nell'obbligo di vigilanza" all'interno della societa' "in relazione all'approvazione delle auto diesel, che non rispettano le norme".

Il "dieselgate" scoppiata nel settembre 2015 da Volkswagen, quando l'Agenzia Ambientale statunitense (EPA) ha accusato il rivenditore tedesco di aver dotato i suoi 11 milioni di vetture diesel del software in grado di alterare i risultati di test anti-inquinamento e quindi nascondere le emissioni a volte superiori di 40 volte le norme consentite.