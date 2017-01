Dieselgate, Berlino contro Fca. Calenda: "Pensino a Volkswagen"

La Germania - che già nei mesi scorsi ha puntato il dito in sede europea contro l'omologazione di un modello di Fca - interviene a gamba tesa nel caso delle emissioni contestate dagli Usa alla Fiat Chrysler. Una presa di posizione che non passa inosservata e alla quale anzi il titolare dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, risponde seccamente ricordando gli scheletri nell'armadio tedesco: "Pensino a Volkswagen".

Ad accendere le polveri è stata una intervista del ministro dei trasporti tedesco, Alexander Dobrindt: "Le autorità italiane sapevano da mesi che Fca, nell'opinione dei nostri esperti, usava dispositivi di spegnimento illegali", ha detto in un colloquio con la Bild on Sonntag riportato da Bloomeberg, riferendosi all'ipotesi di un uso di software irregolari per i test sulle emissioni. Dobrindt sottolinea che Fca si è "rifiutata di chiarire" e che la commissione Ue "deve conseguentemente garantire il richiamo" di alcuni modelli.

"Berlino, se si occupa di Volkswagen, non fa un soldo di danno", ha risposto Calenda a margine della registrazione di Faccia a faccia condotto da Giovanni Minoli in onda in serata su La7. Sulla casa automobilistica italo-americana e lo scontro con le autorità Usa, ha poi sottolineato che "le agenzie Usa di solito sono abbastanza indipendenti. Ma ora non so, bisogna vedere le carte". Il titolare dello Sviluppo ha anche toccato le altre questioni industriali calde del momento: sullo scontro Mediaset-Vivendi ha ribadito che "l'Italia non è Paese per le scorrerie straniere", mentre su Alitalia ha ammonito: "Stiamo attenti a parlare di statalizzazione. Quando era dello Stato, è stata gestita male ed ora è una compagnia privata". Sulla proposta lanciata dal presidente Abi, Antonio Patuelli, di svelare i nomi dei maggiori creditori insolventi delle banche, infine, Calenda si è mostrato scettico: "L'imprenditore va a chiedere soldi ad una banca, che deve capire il business plan. E' un pò strano - ha sottolineato - spostare quindi l'onere sul debitore. Il punto è che se si sono connivenze, queste vanno pubblicate e dichiarate".

Tornando al caso Fca, già venerdì il governo italiano, per voce del viceministro Riccardo Nencini, aveva definito "incomprensibile" l'insistenza del governo tedesco viste "le risposte già ottenute dal Mit". Dal canto suo la Commissione, attraverso un portavoce, sempre venerdì aveva fatto sapere che si stava "esaurendo il tempo" per le autorità italiane per dare le spiegazioni richieste dalla Commissione europea sulla contestazione dell'omologazione di un modello della Fiat sollevate a settembre scorso dal ministro tedesco dei trasporti, ricordando però che "i poteri della Commissione sono limitati" perché può agire se uno Stato membro non rispetta le regole europee ma non "direttamente contro un produttore di auto.

"Sono gli stati membri ad essere responsabili della certificazione delle auto" per la loro immissione nel mercato europeo e "in questo contesto - aveva aggiunto la portavoce della Commissione - la Germania ha sollevato serie preoccupazioni sulla compatibilità di un modello Fiat con la legislazione europea sulle emissioni auto. Cosa che le autorità italiane contestano. La Germania ha chiesto di intervenire in quello che definiamo un processo di mediazione, che è uno sforzo per trovare un accordo comune. Abbiamo ripetutamente chiesto alle autorità italiane di presentare spiegazioni convincenti e stiamo esaurendo il tempo, perché vogliamo concludere molto presto il negoziato sulla compatibilità della Fiat con la legge Ue". Anche il ministro Graziano Delrio è intervenuto: "La richiesta di Berlino è totalmente irricevibile", ha detto replicando al suo omologo tedesco. "Abbiamo accettato di costituire a Bruxelles una commissione di mediazione perchè non abbiamo niente da nascondere. I nostri test dimostrano che non esistono dispositivi illegali e comportamenti anomali".

Di nuovo dall'agenzia finanziaria Usa, che riporta in questo caso le dichiarazioni a Le Journal Du Dimanche, emerge invece che in Francia altre case automobilistiche potrebbero essere indagate per le emissioni dei motori diesel. Lo ha spiegato il ministro francese dell'Ambiente, Segolene Royal, dopo che i giudici francesi hanno annunciato indagini su Renault. "E' stato scoperto un certo numero di anomalie su veicoli Renault - ha detto Royal nell'intervista - è il caso anche di altri costruttori, anche se a un livello diverso. Quindi potrebbero esserci altre indagini".