Dieselgate, perché FCA non può essere coinvolta

Di Ludovico Polastri



Non si capisce cosa c’entri l’Italia con la questione delle presunte emissioni irregolari FCA. E’ un’azienda privata, anzi non più italiana dato che ha la sede in Olanda e si è sempre vantata di non aver più nulla a che fare con lo Stato Italiano. Che sia lasciata al suo destino, con Marchionne che ha scelto l’America come nuova terra promessa. Perché il manager canadese non ha gli attributi per tenere alla larga Delrio e tutti i governanti? Del resto non penso che FCA possa essere coinvolta nello scandalo Dieselgate, al contrario di VW e per un motivo molto semplice: FCA ha sempre fatto auto scadenti e, a partire dalla gestione Marchionne, non ha mai avuto un ufficio tecnico serio. Gli ultimi modelli sono penosi; rimasugli dei progetti lasciati dalla Chrysler in fondo ai cassetti. Basta prendere la nuova Tipo, un vero orrore. FCA non ha cervelli per progettare centraline in grado di barare sulle emissioni, è solo un assemblatore di pezzi comprati a casaccio ed al prezzo più basso da vari fornitori sparsi in tutto il mondo. Del resto la famiglia Agnelli, che ha passato la mano agli Elkann, ha sempre fornito mezzi di scarsa qualità fin dai tempi della prima guerra mondiale. Mezzi che si rompevano, assolutamente inadeguati. Fu anche per questo che l’Italia, durante la seconda guerra mondiale, non poté mai competere con la tecnologia tedesca, di molto superiore.



Gli Agnelli hanno sempre fatto invece affari con lo Stato Italiano, rifilandogli tutti i problemi gestionali e facendosi mantenere con generosi aiuti pubblici fino ai tempi più recenti. L’arma che usavano era quella dei licenziamenti. Fiat era diventata un’azienda strategica nazionale. Fino ai tempi di Romiti la multinazionale di Torino dettava le regole dell’economia nazionale, perfino il calendario delle ferie estive; poi, con l’arrivo degli Elkann, Marchionne ha cercato di dare una svolta imprenditoriale all’azienda. La famiglia torinese, del resto, si è sempre affidata a manager (consiglieri-cortigiani) che potessero “interpretare l’epoca” in cui si viveva. Gli eredi dell’Avvocato sono sempre stati assolutamente inetti ed incapaci di ricoprire la minima responsabilità manageriale. Lapo ne è l’esempio più fulgido. Ma anche gli altri della cerchia non sono delle cime intellettive. Spesso divisi tra di loro, questi parenti-serpenti, amano farsi le scarpe l’un l’altro. L’unica scelta “di famiglia” è sempre stata quella di strapagare una persona “esterna” che fosse in grado di mantenerli nei loro vizi e vizietti.

Marchionne, uno dei manager più pagati al mondo, li sta spolpando per bene. Come non ricordare, del resto, le sue funamboliche vendite ed acquisti delle azioni Ferrari non appena fu messo nelle condizioni di cacciare un altro incapace come Montezemolo (che si vocifera essere stato figlio illegittimo di Gianni Agnelli), personaggio che la famiglia snob torinese aveva collocato nel campo periferico degli aperitivi (Cinzano) dato la sua totale incompetenza manageriale. Cesare Romiti, in una celebre intervista degli anni ’80 così si espresse: “abbiamo pescato un paio di persone che pretendevano denaro per presentare qualcuno agli alti vertici (l’avvocato Gianni Agnelli). Uno l’abbiamo mandato in galera, l’altro –aggiungeva un po’ polemicamente riferendosi a Montezemolo- alla Cinzano. Dalla Fiat lo licenziai in tronco, anche se poi formalmente risultò che si era dimesso volontariamente”. Giustamente in Italia un personaggio del genere ha trovato invece ampio spazio, come si può vedere nella gestione fallimentare di Alitalia. Il ministro Calenda, ministro dello sviluppo economico, ha recentemente sottolineato la sua inadeguata gestione sta portando la compagnia sull’orlo del fallimento. FCA non c’entra nulla con lo scandalo delle emissioni e ne uscirà pulita. Del resto se avesse progettato un dispositivo elettronico così sofisticato non avrebbe mai potuto funzionare.