Digital Magics: TIP sottoscrive aumento di capitale

Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM), rende noto che, con riferimento all’aumento di capitale in opzione, in data odierna, Tamburi Investment Parners (azionista di maggioranza relativa con circa il 18% del capitale di Digital Magics S.p.A.) ha comunicato di aver sottoscritto l’aumento di capitale in opzione per circa Euro 900 mila e di aver esercitato il diritto di prelazione sulle eventuali azioni inoptate fino a un massimo di 1 milione di Euro.

L’aumento di capitale in opzione a pagamento comporterà l’emissione di massime n. 1.232.459 azioni ordinarie di Digital Magics, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 4.972.972,07. Il prezzo unitario di sottoscrizione è stato fissato in Euro 4,035 (inclusivo di sovrapprezzo) mentre il rapporto di opzione in n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 4 azioni possedute. Il periodo di offerta in opzione e prelazione va dal 13 febbraio 2017 al 3 marzo 2017, invece, è possibile negoziare sul mercato i diritti di opzione dal 13 febbraio 2017 al 27 febbraio 2017.

Sempre con riferimento all’aumento di capitale in opzione, Multiversity S.p.A. – holding di Danilo Iervolino che controlla Universitas Mercatorum e Università Telematica Pegaso – si è impegnata, attraverso l'acquisto di diritti di opzione da alcuni soci, a sottoscrivere l’aumento di capitale per Euro 1,9 milioni.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics termina gli adempimenti in merito al conferimento in natura del 35% di Withfounders.