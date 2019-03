Digital Magics: utile netto 0,4 milioni nel 2018, dividendo 0,05 euro

Dopo la perdita di 6,8 milioni dell'anno precedente, Digital Magics chiude il suo 2018 con un utile netto di 400 mila euro, grazie anche a proventi finanziari netti per 3,2 milioni. L'Ebitda rimane intanto negativo per 347mila euro, ma con un forte miglioramento rispetto al rosso di 638mila euro del 2017. Mentre i ricavi crescono del 27% a 2,6 milioni di euro. A renderlo noto è lo stesso business incubator quotato sul mercato Aim Italia, che conta 62 società operative in portafoglio, per un fatturato aggregato pari a 56,2 milioni con Cagr 2015-2018 al 40%. Sulla base dell'utile conseguito, la società propone una distribuzione parziale con dividendo di 0,05 euro per azione. "Abbiamo raggiunto importanti obiettivi e risultati", commenta l'amministratore delegato Marco Gay, aggiungendo che "per l'anno in corso siamo convinti di continuare nel percorso di crescita intrapreso, grazie alla continua ricerca dei migliori talenti digitali su tutto il territorio nazionale con le nostre 8 sedi, al percorso di internazionalizzazione congiuntamente alla costante partnership con primarie aziende italian e internazionali nei progetti di Open Innovation, nonché al crescente consenso manifestato dalla comunità finanziaria e industriale internazionale per le società nel nostro portafoglio".