"Diminuiscono i rischi sistemici per l'Italia"

“La politica rimane complessa, ma i rischi sistemici diminuiscono”. Si intitola così il report del Chief Investment Office WM di UBS sull’Italia.

GLI HIGHLIGHTS:

Outlook: i quattro principali partiti politici italiani non sono riusciti a raggiungere un accordo per la riforma della legge elettorale in chiave proporzionale: le trattative riprenderanno a settembre. Di conseguenza, le elezioni in Italia si terranno solamente l’anno prossimo. Allo stesso tempo, le forze anti-euro hanno smussato la loro retorica sulla moneta unica. Di uguale importanza è il raggiungimento dell’accordo sulla tanto attesa ristrutturazione delle 3 banche in difficoltà: MPS, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.



Mercati: nelle ultime settimane i mercati si sono resi conto dei ridotti rischi sistemici in Italia e di conseguenza i titoli bancari hanno registrato performance positive. Lo spread sovrano italiano è calato sia rispetto ai Bund tedeschi (-35bps a 175bps) che ai titoli di stato spagnoli (-13bps a 60bps). Riteniamo che gli asset italiani continueranno a essere sensibili agli sviluppi politici, spostando potenzialmente il focus del mercato dalla ripresa economica.

Su cosa ci concentriamo: Le conferenze stampa della BCE a Luglio e Settembre; la discussione Parlamentare sulla legge elettorale che inizia a Settembre; le elezioni tedesche e il Governing Council della BCE, anche esso a settembre.