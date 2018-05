Disney sempre più fiduciosa sull'affaire Fox

Disney non teme l'offerta di Comcast per Fox, anzi. Gli ultimi rumors danno Bob Iger, il ceo del colosso dell'intrattenimento che spazia dai parchi a tema alle tv, decisamente fiducioso sulla sua offerta da 52 miliardi di dollari (circa 43,9 miliardi di euro) per gli asset di 21st Century Fox, nonostante le recenti mosse di Comcast per scavalcarla.

"Sono certo che gli asset che stiamo per acquistare saranno nostri", avrebbe detto Iger. Comcast, ricorda Italia Oggi, avrebbe l'intenzione di rastrellare 60 miliardi di dollari (50,6 miliardi di euro) dalle banche per poter rilanciare su Fox, superando l'offerta di Disney. L'eventuale controfferta di Comcast sarebbe ostile e in ogni caso, secondo quanto riportano le indiscrezioni, è legata a un via libera dei giudici Usa all'offerta da 85 miliardi di dollari (71,7 miliardi di euro) di AT&T per Time Warner, alla quale si oppone l'amministrazione Trump.