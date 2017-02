Disoccupazione, ecco l'assegno di ricollocazione. Come funziona e come averlo

Disoccupazione, ecco l'assegno di ricollocazione. Scopri come funziona e come avere l'assegno di ricollocazione per la disoccupazione.

Partiranno nei prossimi giorni le prime lettere indirizzate ai circa 25mila disoccupati da coinvolgere nella sperimentazione dell’assegno di ricollocazione. E' quanto prevede l'accordo raggiunto ieri tra ministero del Lavoro, Anpal e assessori regionali.

Al via l'assegno di ricollocazione per i lavoratori disoccupati. E' stato raggiunto ieri l'accordo tra ministero del Lavoro, Anpal e assessori regionali per l'invio di 25mila lettere in favore di lavoratori da coinvolgere nella sperimentazione dell’assegno di ricollocazione, lo strumento che segna l’avvio concreto delle politiche attive per il lavoro. La misura prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015 agevola per i lavoratori percettori della NASpI da oltre quattro mesi la ricerca di un posto di lavoro. La lettera contiene l'invito per il disoccupato a registrarsi sul portale dell'Anpal e a presentare domanda di assegno scegliendo l'ente pubblico o privato che si occuperà del proprio collocamento al lavoro.

La novità sta nel fatto che l'agenzia per il collocamento al lavoro sarà remunerata (dallo Stato o dalla regione con la dote attribuita al lavoratore) solo a occupazione trovata. Il voucher, in altri termini, sarà pagabile solo a seguito dell'effettivo ricollocamento del lavoratore, cioè solo a risultato ottenuto e non per l'attività comunque svolta genericamente a sostegno del soggetto. L'assegno avrà una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. In tutto dodici mesi. L'assegno, il cui importo non costituirà reddito imponibile, è facoltativo ma una volta chiesto dovrà essere "speso" entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito (cioè dalla Naspi).

Il valore dell'assegno di ricollocazione sarà determinato attraverso un algoritmo che terrà conto di tutte le informazioni necessarie per stilare il profilo del lavoratore, dalla scolarizzazione, alle competenze, area geografica, durata disoccupazione, tra le altre. L'algoritmo elaborerà in automatico il profilo occupazionale, il profiling, un indicatore di distanza dal mercato del lavoro che si riassume con un numero da 0 a 1 che gli dà diritto all'assegno di ricollocazione. Quindi per esempio chi segna uno 'score' di 0,5 ha il 50% delle possibilità di trovare lavoro, chi segna 1 avrà l'assegno più alto (5mila euro), chi segna 0 quello più basso (mille) e nel mezzo tutti i decimali possibili a cui corrisponde dunque una diversa entità dell'assegno entro la forchetta tra i 250 e i 5 mila euro.

L'Agenzia riscuoterà l'intero valore dell'assegno se il lavoratore conseguirà, a seguito dell'attività svolta, un contratto di lavoro a tempo indeterminato o in apprendistato mentre si ridurrà del 50% in caso di stipula di un contratto di lavoro a termine superiore a sei mesi. Al sud verrà premiato anche l'inserimento del lavoratore tramite un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi: in tal caso l'Agenzia sarà remunerata con il 25% del valore dell'assegno. Anche il Part-time pari o superiore al 50% del tempo pieno darà diritto alla remunerazione dell'attività svolta dall'Agenzia. L'Agenzia sarà remunerata anche per le spese di attivazione della pratica: 106 euro fisse per ciascun lavoratore preso in carico a condizione, però, che l'Agenzia abbia collocato una percentuale di disoccupati superiore alla media del territorio. E' prevista l'assegnazione al lavoratore anche di un tutor o job advisor, che lo seguirà nel percorso verso un nuovo impiego e un eventuale percorso di riqualificazione professionale.

