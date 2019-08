Distensione Usa-Cina, Borse in rialzo. Lo spread interrompe la sua discesa

Spread tra Btp e Bund tedesco in leggero in rialzo in apertura di seduta sul mercato secondario dei titoli di Stato. Il differenziale e' tornato a 170 punti base (167 alla chiusura di ieri) con un rendimento del decennale italiano pari allo 0,99%. Grazie ai buoni segnali che arrivano sul fronte della trattativa fra Cina e Stati Uniti sul fronte commerciale (Pechino ha fatto sapere che non reagirà nell'immediato con ritorsioni alle ultime mosse di Washington che prevedono un aumento del 5% di tutti i dazi gia' in vigore o di quelli che scatteranno l'1 settembre e il 15 dicembre prossimi e Trump ha spiegato che ieri i negoziatori si sarebbero sentiti spianando forse la strada a un round di discussioni previsto nella capitale americana a inizio settembre) le Borse europee bissano guadagni di ieri.

Ad alimentare il clima positivo anche le aperture di Christine Lagarde, prossima presidente della Bce, sui tassi. In attesa del dato su inflazione e disoccupazione nell'Eurozona, la Germania registrata vendite al dettaglio a luglio sotto le attese (-2,2%) mentre il Giappone segna una produzione industriale a +1,3% piu' alta del previsto (col tasso di disoccupazione sceso al 2,2%). Sempre caldo anche il fronte Brexit, dove oggi dovrebbe esserci la prima decisione della Corte di Edimburgo sullo stop al Parlamento voluto dal premier Boris Johnson in chiave "no deal".

Sul principale listino milanese, balzo in avanti di Cnh, che guadagna il 4% dopo le voci su un possibile spin off di Iveco. Acquisti anche su Telecom (+0,7%), favorita dal calo dei tassi, e su Fca (+1,2%) mentre la holding Atlantia e' sulla parita' e non sembra risentire piu' di tanto delle ipotesi, che circolano, di future modifiche delle concessioni autostradali anche col prossimo governo Conte bis.

Sul fronte valutario, continua la discesa dell'euro che in questo momento e' scambiato a 1,103 nei confronti del dollaro (contro 1,1058 dollari alla chiusura di ieri) e vale 117,43 yen (117,75), mentre il dollaro-yen e' pari a 106,39 (106,48). Debole anche la sterlina, scambiata a 1,217 contro il biglietto verde. Si ferma il rally del petrolio: il Wti su ottobre viene scambiato a 56,3 dollari al barile (-0,7%) e il Brent del Mare del Nord scende a 60,8 dollari (-0,3%).

L'indice Ftse Mib segna in avvio +0,01% a 21.400 punti. In progresso Londra +0,16% e Parigi +0,13%, Francoforte +0,24%. A Piazza Affari corre Cnh Industrial che avanza del 4,43%, il gruppo starebbe valutando lo spin off di Iveco.

L'operazione, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe essere annunciata nel Capital markets day che si terrà alla Borsa di New York quando la società alzerà il velo sul piano strategico. In progresso anche Diasorin, rialzo di oltre mezzo punto per Ubi Banca e Atlantia. Sulla parità invece Generali, Snam e e Telecom Italia. Maglia nera del listino principale per Nexi che sfiora una flessione dell'1%, Tenaris cede lo 0,82%, calo superiore al mezzo punto percentuale per Terna e Unipol.

Andamento positivo anche per i listini asiatici. Le piazze azionarie asiatiche hanno seguito il buon tono delle borse globali di ieri e sono sostenute dal clima più sereno nelle trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti, sebbene gli investitori rimangano cauti. Shanghai è poco sopra la parità, in attesa di dati macroeconmici in arrivo nei prossimi giorni, tra cui i sondaggi del settore manifatturiero che potranno dare il polso dell’attività delel aziende esportatrici e dell’impatto reale della guerra dei dazi (l’ultima rilevazione sulla bilancia commerciale aveva sorpreso in positivo). Anche Hong Kong oscilla intorno allo zero, ancora in balìa delle proteste della popolazione contro il Governo cinese. Invece il Nikkei 225 di Tokyo sale di oltre un punto percentuale (+1,2%).



La disoccupazione in Giappone è scesa ancora a luglio fino ed è al 2,2%. Il dollaro continua il rafforzamento sull’euro (il cambio è intorno a 1,10). Tra le valute è la sterlina a indebolirsi e soffre l’incertezza sulla Brexit a un paio di mesi dall’uscita del Regno Unito dalla Unione europea. La sospensione del Parlamento inglese da parte del premier Boris Johnson per impedire un intralcio all’intesa non placa i timori sui parterre.