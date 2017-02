Dive Doctor, alla Fiera di Bologna il benessere del subacqueo

Foto: ASD Trevigliosub

L'European Dive Show (Eudi) è la più importante manifestazione espositiva europea interamente dedicata al mondo della subacquea che quest’anno festeggia il suo 25esimo anniversario. Si svolgerà dal 3 al 5 marzo 2017 alla Fiera di Bologna: 5.244 mq espositivi e 240 espositori.

All’interno dell’Eudi 2017 per la prima volta ci sarà nuovo spazio DIVE DOCTOR, un progetto in collaborazione con la SIMSI, Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica in cui si parlerà di benessere, stile di vita e salute del subacqueo. Tra gli sponsor l’Ancip (Associazione Nazionale dei Centri Iperbarici Privati) che dal 1993 raggruppa i maggiori 20 centri iperbarici privati sparsi su tutto il territorio nazionale.

PANORAMICA COMPLETA SU NUTRIZIONE E MEDICINA IPERBARICA

All’interno di DIVE DOCTOR in uno spazio di 40 mq si svolgeranno 16 conferenze di 30 minuti con oltre 20 professionisti. I più grandi esperti scientifici e accademici nel campo della nutrizione e della medicina iperbarica offriranno una panoramica completa di tutti i fattori che contribuiscono a migliorare il benessere e le performance dell’attività subacquea e spiegheranno ad apneisti, subacquei ricreativi e tecnici l’innovativa correlazione tra stile di vita, benessere in immersione e miglioramento delle performance.

Per i visitatori saranno disponibili anche i medici SIMSI per incontri privati one to one di 15 minuti dove sarà possibile ricevere consigli personalizzati e risposte a quesiti individuali.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

CONFERENZE E INCONTRI PERSONALI GRATUITI

Conferenze e incontri personali sono prenotabili on-line direttamente sui siti www.eudishow.eu e www.simsi.it.

Inoltre ci sarà subito un riscontro pratico. Ai subacquei sarà chiesto di compilare un questionario sul proprio stile di vita (dall'alimentazione all'attività fisica) e la tipologia d'immersioni (ricreative, per lavoro) e i risultati in forma aggregata di tutte le risposte saranno visibili in real time nello stand DIVE DOCTOR. Il progetto è gestito in collaborazione con la Medicina dello Sport, la Medicina Nutrizionale dell'Università la Sapienza di Roma e l'INAIL.

SIMSI E ANCIP PROTAGONISTI DELL'EUROPEAN DIVE SHOW

Dal 1977 la Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica (SIMSI, www.simsi.it), presente con i suoi esperti nelle principali Associazioni internazionali del settore, promuove lo sviluppo culturale della medicina subacquea e iperbarica, facilitando le ricerche sulle modificazioni fisiopatologiche dell’uomo in immersione e sugli effetti dell’ossigeno iperbarico sull’organismo.

L'Associazione Nazionale dei Centri Iperbarici Privati (Ancip www.ancip-iperbarica.it) già nel 2001 ha adottato le "Linee Guida Ancip per la gestione delle camere iperbariche", obbligatorie per tutti i Centri Iperbarici associati, e le ha rese note agli Enti Pubblici preposti. Ancip favorisce l'aggiornamento culturale e scientifico degli associati, assicurando una costante collaborazione con le società scientifiche.

L’European Dive Show (Eudi) 2017 è un appuntamento da non perdere per gli appassionati di subacquea ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questo sport: DIVE DOCTOR offre una grande opportunità, la possibilità di confrontarsi con i più grandi esperti scientifici ed accademici per migliorare il benessere e le performance nell’attività sportiva.