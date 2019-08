Diversità di genere, BNL Gruppo BNP Paribas aderisce a “Donne in banca"

BNL Gruppo BNP Paribas aderisce alla Carta “Donne in banca: valorizzare la diversità di genere”, l’iniziativa dell’ABI per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e aperto ai valori della diversità

Scopo del progetto è rafforzare le modalità di selezione e di sviluppo idonee a favorire le pari opportunità di genere in azienda e fuori, e per una piena partecipazione delle donne alla vita aziendale.

BNL e il Gruppo BNP Paribas vedono nella diversità di genere, come nelle differenze proprie di ogni persona, una priorità strategica nell’ambito del Diversity & Inclusion Management, tanto da aver previsto due ruoli specifici – Diversity Manager e Diversity Advisor - per gestire, sviluppare e monitorare le attività in tali contesti.

Nel 2018 BNL ha inoltre formato più di 300 manager sui cosiddetti “pregiudizi inconsci”, al fine di combattere gli stereotipi con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’inclusione lavorativa e la collaborazione tra i colleghi.

Le donne rappresentano oltre il 45% delle risorse della Banca e il trend è in costante crescita. Negli ultimi tre anni la percentuale femminile di assunzioni in BNL è intorno al 50%. Cresce anche in modo costante la presenza femminile nei ruoli di dirigenza e in quelli manageriali, dove le donne rappresentano il 33% del totale.

Per BNL, come per tutte le società di BNP Paribas, la parità di genere è talmente rilevante da diventare un obiettivo specifico: a livello di Gruppo, entro il 2020 almeno il 25% delle posizioni nei Comitati Direttivi saranno rappresentate da donne ed almeno per il 30% le Senior Manager positionssaranno svolte da donne.

La Diversity in BNL-BNP Paribas non è solo un valore aziendale ma è interpretata anche come un fondamentale elemento di positiva convivenza sociale, di ricchezza nelle relazioni interpersonale e di rispetto verso l’altro contro ogni forma di violenza. È parte della Corporate Social Responsibility di Gruppo elaborata in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento al SDG 5 sulla parità di genere e al SDG 10 sulla riduzione delle disuguaglianze.

Anche in questo si sostanzia e rafforza il #PositiveBanking di BNL e del Gruppo, la strategia che declina il business con una costante attenzione alle persone, alla Società e all’ambiente in una logica di sostenibilità economica, sociale ed ambientale per contribuire, in modo concreto e positivo, ad un futuro migliore e più sostenibile, soprattutto per le nuove generazioni.

BNL Gruppo BNP Paribas: altre iniziative a favore della diversità di genere

Borse di studio

BNL ha finanziato il Master in Gender Equality & Diversity Management della Fondazione Giacomo Brodolini, ente impegnato nella promozione dello sviluppo economico, la coesione sociale, l'occupazione e l'innovazione.

La Banca è inoltre attiva nel sostegno ad iniziative di formazione sui temi della diversità e della parità di genere, per la diffusione di una conoscenza approfondita e qualificata. BNL sostiene sempre più il percorso di sviluppo delle colleghe donne attraverso percorsi di mentoring e di empowermentdella leadership femminile.

Diversity & Inclusion Week

È un’iniziativa di BNP Paribas, che si volge anche in Italia, per sensibilizzare i collaboratori sui temi della diversità, dell’inclusione contro ogni forma di discriminazione, attraverso una settimana di eventi di vario genere con un taglio educativo e formativo.

Network interni

BNP Paribas Pride Italia e New Generations Italy sono i network aziendali dedicati ai colleghi del Gruppo BNP Paribas in Italia che credono che la diversità di genere, l’attenzione e l’apertura agli altri e il dialogo con le nuove generazioni portino ad un migliore funzionamento ed una maggiore efficacia aziendale. Le reti contano in totale oltre 1000 collaboratori iscritti, che organizzano eventi ed incontri e sostengono iniziative che puntino alla diversità come valore.

Valore D

Nel 2015 BNL ha aderito a Valore D, la prima associazione di grandi imprese creata in Italia per sostenere la leadership femminile in azienda. Valore D costituisce, con una rete di oltre 120 imprese, uno stimolo alla condivisione delle best practice, strumenti e strategie. In quest’ambito, BNL ha sottoscritto a Roma, insieme ad oltre 100 realtà associate a Valore D, il Manifesto per l'Occupazione Femminile, un documento programmatico in 9 punti che definisce strumenti concreti per valorizzare il talento femminile in azienda.

HeForShe

E’ un movimento di sensibilizzazione lanciato da UN Women con l’obiettivo di coinvolgere uomini e giovani nella battaglia per l’uguaglianza di genere e per i diritti delle donne incoraggiandoli a schierarsi apertamente contro le disuguaglianze che le donne di ogni età si trovano a vivere.

L’Amministratore Delegato di BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, insieme a leader mondiali nel settore pubblico e privato, è uno degli 8 Thematic Champions del movimento, con l’impegno ad aumentare l’occupazione mista rispetto al genere nelle professioni tradizionalmente maschili o femminili all’interno del settore bancario.

Inoltre, BNP Paribas e l’UNI Global Union hanno firmato il Social Agreement on fundamental rights and global social framework su 7 argomenti relativi ai diritti fondamentali del lavoro e alla costruzione di un favorevole contesto sociale globale. L’accordo è finalizzato a favorire il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro, con un focus sull’uguaglianza di genere, la prevenzione e la lotta contro le molestie sessuali, la promozione della diversità e l’inclusione e la qualità della vita lavorativa anche attraverso la garanzia di un congedo di maternità minimo di 14 settimane.