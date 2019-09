Auto, torna il bonus rottamazione. 2.000€ per gli abbonamenti sharing

Un bonus di 2000 euro a chi risiede nelle città metropolitane e intende rottamare autovetture omologate fino alla classe Euro 4, che vale cinque anni e può essere usato per abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni, anche in favore dei familiari conviventi.



Lo prevede la bozza di decreto legge con "Misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell'economia verde"; la bozza, che ha la data di oggi, è di 14 articoli e va dalla promozione del trasporto scolastico sostenibile agli incentivi del trasporto a domicilio di prodotti, dalle azioni per il rimboschimento alle citta' verdi, dalla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi al potenziamento della Via e all'introduzione dell'impatto ambientale della regolamentazione.



Poi, dallo sviluppo dei parchi nazionali alla tutela degli ecosistemi, all'istituzione di zone economiche ambientali a regime economico speciale, alla velocizzazione della pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, all'economia circolare, agli sgravi sui prodotti sfusi e alla spina, al Commissario unico per le discariche abusive.