Dl banche, niente nomi dei debitori, solo profili rischio

La Commissione Finanze del Senato ha bocciato gli emendamenti al decreto salva-banche che chiedevano la pubblicazione della lista dei nomi dei debitori insolventi delle banche salvate dallo Stato.

E' stata invece approvata una soluzione di compromesso contenuta in una proposta di modifica del relatore che prevede una relazione quadrimestrale al Parlamento in cui vengano indicati i profili di rischio ma non i nominativi dei debitori.

Saranno indicati i profili di rischio di chi ha crediti in sofferenza pari o superiori all'1% del patrimonio della banca.