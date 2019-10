Dl fiscale, le multe ti arriveranno via web.Lotta all'evasione sempre più tech

Governo Conte-bis sempre più hi-tech nella lotta al’evasione. Se pare esser saltata l’idea del presidente Giuseppe Conte di voler mettere fuori all’edificio di Palazzo Chigi uno schermo che riporta in tempo reale i proventi della battaglia a chi evade le imposte, lotta che, secondo quanto riferito dallo stesso premier, sarà il tratto caratterizzante del nuovo corso M5S-Pd, fra i diversi dossier all’esame del Tesoro da inserire nel decreto fiscale collegato alla legge di bilancio (la bozza circolata nelle ultime ore non è definitiva spiegano da via XX Settembre) spunta quello sulla notificazione digitale ai contribuenti degli atti da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche.



Oltre a scontrini, fatturazione e pagamenti elettronici, frodi Iva e false compensazioni, fonti riferiscono ad Affaritaliani.it infatti che i tecnici del Tesoro coordinati dal viceministro Laura Castelli stanno ultimando la creazione di una piattaforma-portale in cui, ad esempio, inserire anche le comunicazioni sulle multe stradali.

In generali, poi, si stratta di atti su cui interverrà anche una modifica legislativa per stabilire i nuovi termini di decorrenza di queste rivoluzionarie forme di notifica tech. La misura si sta chiudendo in queste ore e come logica è da inserire nel calderone degli altri interventi anti-evasione e che assicura sia risparmi sull’invio degli atti e sia garanzia di gettito, perché la notifica digitale elimina i casi di irreperibilità.



Un portale che solo su Napoli, sono le simulazioni di Via XX Settembre, consentirebbe di far risparmiare 12 milioni di euro all’anno di soldi pubblici.