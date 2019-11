La commissione Finanze della Camera ha riammesso l'emendamento al dl fisco che chiede di tagliare l'Iva sugli assorbenti dal 22 per cento al 10 per cento. L'emendamento, a prima firmataria Laura Boldrini, e' presentato da 32 deputate di maggioranza e opposizione. E' quanto e' stato deciso in occasione della presentazione dei ricorsi dopo il vaglio di ammissibilita'.