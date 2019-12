Dl fisco, via libera a norme sul carcere per gli evasori. Iv vota contro

Maggioranza si spacca su rinvio norme per fondazioni

Al termine di una seduta durata oltre 14 ore la commissione Finanze della Camera ha concluso i suoi lavori sul dl fisco. Votato il mandato al relatore. Il provvedimento è atteso in Aula per la serata di oggi, ma è molto probabile che la discussione generale inizi domani mattina.

DL FISCO: RENZI, 'DI GIORNO MORALISTI, DI NOTTE SALVANO LE LORO FONDAZIONI'

"Di giorno sui social fanno i moralisti, di notte in commissione salvano le loro fondazioni". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, rilanciando il tweet di Luigi Marattin sul voto di M5s, Pd e Leu sullo spazzacorrotti. In particolare l'attacco si riferisce all'approvazione in commissione alla Camera di un emendamento per rinviare l'equiparazione delle norme sui partiti e sulle fondazioni con il voto di M5s, Pd e Leu.

Dl fisco, Magorno (IV): Italia Viva coerente, moralisti no

Le parole volano, i fatti restano. Per esempio il votosulla decisione di rinviare l’applicazione della spazza corrotti perequiparare le regole di trasparenza tra partiti e fondazioni. ItaliaViva è per il no, altri, quelli che fanno la morale, hanno votatofavorevolmente". Lo scrive su Twitter il Senatore IV, Ernesto Magorno.

Iv vota contro emendamento a dl fisco, un clamoroso errore

"La decisione di rinviare applicazione della spazzacorrotti per equiparare le regole di trasparenza tra partiti e fondazioni e' un clamoroso errore che la commissione ha fatto nottetempo col voto favorevole di M5S, Pd e Leu e il voto contrario di Italia Viva". Lo scrive su Twitter il deputato d iIv Luigi Marattin, con riferimento ai lavori in commissione alla Camera sul decreto fiscale. A quanto si apprende, anche i partiti di opposizione, hanno votato contro l'emendamento al dl fisco.