Dl Semplificazioni, cosa cambia: aiuti per i creditori dello Stato

L'approvazione in Consiglio dei ministri del Dl semplificazioni "e' una buona notizia per imprese e imprenditori e per chi sta aspettando di cambiare tante cose in questo Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in diretta Facebook, al termine del Cdm a Palazzo Chigi. "Oggi in cdm - ha spiegato - abbiamo approvato un decreto legge che come primo articolo ha la cosiddetta 'Legge Bramini': gli imprenditori che aspettano soldi dallo Stato e lo Stato non li paga avranno delle agevolazione dallo Stato. Se sono in ritardo con i pagamenti, il fondo di garanzia dello Stato, il fondo del Mise, gli garantira' i pagamenti in modo da non fargli saltare i conti dell'azienda". Inoltre nel decreto e' prevista la norma contro il pignoramento della casa agli imprenditori che vantano crediti sulla pubblica amministrazione; "non gli potranno pignorare la casa, e' assurdo, - ha aggiunto il vicepremier. Adesso ci sara' una nuova legge con cui finalmente aiutiamo gli imprenditori che devono avere i soldi dallo Stato a non perdere la casa".

Dl semplificazioni: Di Maio, via Sistri, era inferno per imprese - "Il consiglio dei Ministri ha appena abolito Sistri", il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti. Ad annunciarlo in diretta Facebook, il vicepremier Luigi Di Maio al termine del Cdm a Palazzo Chigi che ha appena approvato il Dl semplificazioni. Il registro, ha spiegato Di Maio, "non ha mai tracciato i rifiuti ma ha reso la vita di tanti imprenditori un inferno".

Dl semplificazioni: Di Maio, abolito registro lavoro, creava problemi - "Abbiamo abolito il registro unico del lavoro, un adempimento telematico che avrebbe creato solo problemi a imprenditori e professionisti". Ad annunciarlo in diretta Facebook, il vicepremier Luigi Di Maio al termine del Cdm a Palazzo Chigi che ha appena approvato il Dl Semplificazioni. In fase di conversione del decreto, "quindi nei prossimi due mesi, all'art 3 entreranno anche altre norme di semplificazioni abbiamo avviato un tavolo con le imprese per cancellare una serie di adempimenti inutili ma che servivano solo a dare ragione di esistere a tanti enti inutili che creavano scartoffie". L'ok del Consiglio dei Ministri al decreto semplificazioni "e' un primo segnale, ma dovremo fare ancora molto per le imprese", ha aggiunto.

Dl semplificazioni: Di Maio, legge delega su codice appalti e lavoro - "Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge delega sulla revisione del Codice degli appalti, del codice del lavoro e della semplificazione del codice di procedura civile". Ad annunciarlo in diretta Facebook, il vicepremier Luigi Di Maio al termine del Cdm a Palazzo Chigi che ha appena approvato il Dl Semplificazioni. "Il codice degli appalti sta bloccando gli investimenti, dobbiamo eliminare un terzo delle norme. Il governo si fa dare la delega e poi taglia tutto quello che non serve nelle norme del codice degli appalti", ha spiegato il vicepremier aggiungendo che "i processi civili sono troppo lunghi" e per questo "revisioneremo il processo civile, cosi' che le imprese quando avranno contenziosi potranno averre una sentenza in poco tempo". Ritocchi anche per "il codice del lavoro: aboliamo 400 leggi e creeremo il Codice unico del lavoro" e si procedera' con l'eliminazione "di oltre 300 leggi inutili. Le mettiamo in un unico codice", ha spiegato.

Dl semplificazioni: Di Maio, potenziare carceri non svuotarle - "Rispetto agli svuotacarceri del passato noi dobbiamo costruirne di nuove. Siamo per assicurare delle condizioni umane ai detenuti, ma le carceri si devono potenziare". Lo ha detto, in diretta Facebook, il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine del Cdm a Palazzo Chigi che ha appena approvato il Dl Semplificazioni. Con il decreto, "semplifichiamo la vita del ministro della Giustizia che vuole ampliare gli spazi ma prima era bloccato da mille lacci", ha concluso.

Dl semplificazioni: bozza, abolito il libro unico del lavoro - Viene abolito il libro unico del lavoro. Lo prevede la nuova bozza del Dl Semplificazioni all'esame del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il quale verificare lo stato occupazionale dell'impresa.

Dl semplificazioni: bozza, incarichi medici base prima di fine corso - Fino al 31 dicembre 2021 per far fronte "alla contingente carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi" a medici di base. E' quanto prevede la nuova bozza del Dl semplificazioni all'esame del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. "Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale", specifica il testo della bozza.

Dl semplificazioni: bozza, ristrutturazioni e costruzione carceri - Dal 1 gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una piu' celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria potra' effettuare "progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonche' per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti". E' quanto prevede la nuova bozza del Dl semplificazioni all'esame del Cdm. L'amministrazione penitenziaria potra' inoltre individuare "immobili, nella disponibilita' dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie".

Dl semplificazioni: bozza, da gennaio 2019 via Sistri - Dal primo gennaio 2019 sara' "soppresso il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (Sistri)", in vigore. E' quanto prevede la nuova bozza del Dl Semplificazioni all'esame del Cdm.

Dl semplificazioni: bozza, 50 mln a Pmi creditrici Pa - Sostegno alle Pmi creditrici delle pubbliche amministrazioni. E' quanto prevede la nuova bozza del Dl Semplificazioni all'esame del Cdm. Una "sezione speciale" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, sara' "dedicata - si legge - a interventi di garanzia in favore delle piccole e medie imprese che, per effetto del ritardo nell'incasso di crediti vantati verso le Pubbliche amministrazioni, sono in difficolta' nella restituzione delle rate di finanziamenti gia' contratti con banche e intermediari finanziari".

Dl semplificazioni: bozza, proroga 6 mesi prestito ponte Alitalia - Il prestito ponte di Alitalia da 900 milioni di euro viene nuovamente prorogato. Lo prevede la nuova bozza del Dl Semplificazioni all'esame del Cdm. La scadenza del rimborso del prestito era fissata al 15 dicembre. Il finanziamento, si legge, "e' rimborsato entro trenta giorni" dalle cessione dei complessi aziendali" e in ogni caso "non oltre il termine del 30 giugno 2019".

Dl semplificazioni: bozza, saltano modifiche a codice appalti - Rispetto all'ultima bozza circolata del decreto semplificazioni, saltano le modifiche al codice degli appalti. La nuova versione del dl e' ora all'esame del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Nella precedente versione del decreto era previsto un rialzo delle soglie per le procedure semplificate, portando il tetto dell'importo delle opere da 1 milione a 2,5 milioni.