Ipo doBank, esordio venerdi in Borsa. Vale 704 milioni di euro

Si e' conclusa l'offerta di vendita, rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali, delle azioni ordinarie di doBank finalizzata alla quotazione su Mta, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il Collocamento Istituzionale, informa una nota, ha avuto oggetto 34.700.000 azioni poste in vendita da Avio (Fortress Investment group ed Eurocastle Investment), rappresentanti il 44,3% del capitale della societa' (al netto di 1.750.000 azioni proprie). Il prezzo di offerta delle azioni e' stato fissato a 9,00 per azione. Sulla base del prezzo di offerta, la capitalizzazione della Societa' sara' pari a 704 milioni di euro.

Si ricorda inoltre che nell'ambito del collocamento istituzionale Avio ha concesso ai coordinatori dell'offerta un'opzione di over allotment per chiedere in prestito ulteriori 3.470.000 azioni massime, corrispondenti a una quota pari al 10% del numero di azioni oggetto del collocamento Istituzionale ai fini di una eventuale sovra-allocazione nell'ambito del collocamento istituzionale. In caso di over allotment, i coordinatori dell'Offerta potranno esercitare l'opzione di Over allotment, in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni su Mta e collocare le azioni cosi' prese a prestito nell'ambito del collocamento istituzionale al prezzo di offerta. Sempre nell'ambito del collocamento istituzionale, Avio ha concesso ai coordinatori dell'offerta, un'opzione per l'acquisto, al prezzo di offerta di 3.470.000 azioni massime, corrispondenti a una quota pari al 10% del numero di azioni oggetto del collocamento.

I coordinatori dell'offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di avvio delle negoziazioni sul Mta. Il ricavato complessivo derivante dal collocamento istituzionale e di spettanza esclusiva di Avio, tenuto conto del prezzo di offerta e al lordo delle commissioni riconosciute nell'ambito del collocamento istituzionale, senza tener conto dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, sara' pari a 312 milioni. La data di avvio delle negoziazioni sul Mta, previa verifica da parte di Borsa Italiana della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico, e' attesa per venerdi' 14 luglio 2017.