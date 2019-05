Dopo Fca-Renault, Mediaset-ProSieben. E ora il mercato attende Uni-Commerz

Dopo il blitz di Fca su Renault-Nissan e in attesa dei piani di espansione di UniCredit (che secondo i rumors ha messo nel mirino la tedesca Commerzbank), un'altra azienda italiana ha messo a segno un colpo oltre confine per contrastare la concorrenza insidiosa delle corporation mondiali. Il tutto mentre in Italia il sovranista Matteo Salvini alza i muri.

Mediaset ha annunciato oggi che, con un investimento di 350 milioni circa, è diventata la prima azionista della tedesca ProSiebenSat.1 Media, il principale gruppo televisivo in Germania, Austria e Svizzera e riaccendendo lo scontro con Vivendi in Europa: se ieri il gruppo di Vincent Bolloré aveva annunciato che la controllata Canal Plus aveva rilevato la pay tv lussemburghese M7, aggregatore e distributore di canali locali e internazionali come Disney Channel, Hbo, Eurosport, National Geographic e Nickelodeon, dal private equity Astorg Partners per 1,1 miliardi di dollari (circa 1 miliardo di euro), oggi il gruppo di Cologno Monzese ha ribattuto annunciando l’acquisizione del 9,6% dell’emittente tedesca ProSibienSat.1 Media (pari ai circa il 9,9% dei diritti tenendo conto dei titoli propri detenuti dalla società).

La partecipazione ai prezzi di chiusura di ieri valeva circa 330 milioni di euro, ma oggi il titolo sale di un paio di punti sfiorando i 15 euro per azione (dopo un massimo a 16,02 euro per azione), segno che il mercato apprezza l’operazione che l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha definito “amichevole” e tesa a “creare valore in una logica sempre più internazionale”. Perchè ProSibienSat.1 e perché ora, si chiedono analisti e osservatori politici?

Certamente per rintuzzare le mosse dei francesi (soci non graditi in Mediaset con una partecipazione del 28,8% di cui un 19,2% circa affidato in gestione fiduciaria a Simon Fiduciaria) e non restare indietro nel “risiko” ormai sempre più chiaramente in atto nel settore televisivo europeo, anche sotto la spinta di Netflix. Vivendi e Mediaset continuano peraltro a seguire due strade parallele, i francesi puntando sul modello della pay-tv, gli italiani su emittenti commerciali in chiaro, difficilmente destinate a incontrarsi anche in futuro.

