Dopo la stangata a Moretti, Mauro come Nanni....Governo garantista e Gentilone

L'amministratore delegato di Leonardo Mauro Moretti.



Gli ex dirigenti di Ferrovie, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia sono stati condannati per la strage di Viareggio, il disastro ferroviario del 2009, che causò 32 morti.

L'ex ad di Ferrovie, don Mauro Moretti, 63 anni, dopo la stangata (7 anni), come l'omonimo regista Nanni: "Mi si nota di più se mi dimetto, in attesa del giudizio definitivo della Cassazione, o se continuo a servire la Patria, restando imbullonato sulla comoda poltrona di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo S.p.A. (la nuova denominazione di Finmeccanica) e incassando la relativa....paghetta ?...".

E il governo cosa dirà dopo la sentenza?

La previsione è facile: sarà garantista e...Gentilone con il super-manager.

Il carcere?

Ma va là, come direbbe Ghedini: Moretti non è, certo, un Marra qualunque...

O no?....