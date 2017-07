250mila le prenotazioni a un mese dal primo viaggio per il doppio Frecciarossa 1000

Duecentocinquantamila biglietti già venduti: il doppio Frecciarossa 1000 festeggia così il primo mese di attività, con prenotazioni per le sue corse che si estendono fino a settembre e oltre. Le corse del primo mese hanno conosciuto un coefficiente di riempimento medio del 70%. In numeri assoluti ognuna ha ospitato oltre 1.500 passeggeri, considerando i saliti e i discesi in tutte le fermate. La puntualità in arrivo, misurata sul range 0-15 minuti, ha superato il 97%. L’aumento dei posti a disposizione, più di 900 su ogni treno, in fasce orarie caratterizzate da un’alta domanda di mobilità, ha consentito di offrire maggiori occasioni di viaggi e rispondere adeguatamente a questi picchi. Il doppio Frecciarossa 1000, realizzato con due ETR1000 uniti tra loro a formare un unico treno di 16 carrozze, per 400 metri di lunghezza complessiva, sfreccia a 300 km/h tra Torino e Napoli, con 4 collegamenti al giorno. Le carrozze dei due treni, identificati con le lettere A e B, hanno una numerazione progressiva che parte rispettivamente da 1A e 1B.

Doppio Frecciarossa 1000: 250mila le prenotazioni a un mese dal primo viaggio. Gli orari dei collegamenti

L’indicazione della carrozza e della lettera del treno sono riportate sul biglietto e, per garantire ai clienti una corretta identificazione del posto a sedere (in particolare del giusto convoglio prenotato), sono esposte sui monitor presenti lungo il binario di partenza e a bordo treno. Il personale di assistenza di Trenitalia è a disposizione sulle banchine per favorire le operazioni di imbarco. Per i clienti che acquistano il livello Executive o Business, inoltre, a Roma Termini e Milano Centrale è disponibile il servizio Fast Track, che consente di raggiungere più velocemente il binario di partenza. Questi gli orari dei collegamenti:

• 9513: Torino Porta Nuova (7.00) - Napoli Centrale (13.00). Fermate intermedie: Torino Porta Susa (7.08/10) - Milano Centrale (8.00/20) - Bologna Centrale (9.22/25) - Firenze Santa Maria Novella (9.59/10.08) - Roma Termini (11.40/53)

• 9528: Napoli Centrale (11.00) - Torino Porta Nuova (16.50). Fermate intermedie: Napoli Afragola (11.12/14) - Roma Termini (12.10/20) - Firenze Santa Maria Novella (13.51/14.00) - Bologna Centrale (14.35/38) - Milano Centrale (15.40/50) - Torino Porta Susa (16.36/38);

• 9540: Napoli Centrale (14.00) - Torino Porta Nuova (20.00). Fermate intermedie: Roma Termini (15.10/22) - Firenze Santa Maria Novella (16.51/17.00) - Bologna Centrale (17.35/38) - Milano Centrale (18.42/19.00) - Torino Porta Susa (19.48/50);

• 9607: Torino Porta Nuova (5.50) - Napoli Centrale (11.20). Fermate intermedie: Torino Porta Susa (5.58/6.00) - Milano Centrale (6.50/7.00) - Milano Rogoredo (7.07/09) - Roma Termini (9.59/10.12).