Doris, Banca Mediolanum: PIR rafforzano le imprese con gli aumenti di capitale

Doris, Banca Mediolanum: i PIR rafforzano le imprese creando un mercato finanziario che partecipa agli aumenti di capitale

All'evento 'Italia del risparmio e delle imprese', evento organizzato da Banca Mediolanum in collaborazione con Confindustria per illustrare le potenzialità e i vantaggi dei canali di finanziamento alternativi a quelli bancari, e dedicato al mondo delle eccellenze imprenditoriali made in Italy, il presidente di Banca Mediolanum Ennio Doris spiega come i PIR abbiano aperto un mercato finanziario che entra negli aumenti di capitale, rafforzando le imprese italiane e aiutandole a competere con i concorrenti esteri al momento, per esempio, delle acquisizioni all'estero: “Sono molto soddisfatto del successo dei PIR. La legge che ha istituito questa forma di risparmio, incentivandola fiscalmente, perché vada almeno il 70% alle aziende italiane, soprattutto le quotate ma non solo, è importantissima perché elimina una delle palle al piede del sistema economico italiano: essere bancocentrico. Non esisteva un mercato finanziario che poteva fare da intermediario tra il risparmio e le imprese, non solo prestando denaro come fanno le banche, è il loro mestiere, ma anche entrando negli aumenti di capitale, quindi rinforzando le imprese. Grazie a queata legge questo mercato sta finalmente nascendo, ci vuole qualche anno, noi ci abbiamo messo il massimo dell'impegno: stiamo raccogliendo circa un centinaio di milioni al mese in questa direzione. Siamo stati i precursori, tant'è vero che siamo i leader in Italia. Ma abbiamo voluto fare il nostro mestiere anche con le imprese, che non erano abituate ad avere un mercato che potesse seguirle. Quindi abbiamo costituito un team di lavoro, la banca di investimento, e ci siamo messi al fianco delle imprese per accompagnarle e far sì che possano trarre vantaggio di questa nuova situazione. L'avvenimento di questa sera va in questa direzione”.

