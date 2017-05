Doris (Mediolanum): "Risparmiatori, con i Pir guadagniamo e rilanciamo le pmi"

Attenzione, attenzione: Ennio Doris, il banchiere di Mediolanum che di investimenti e risparmi s'intende, punta sulla borsa. Sul listino principale ma anche sullo Star e sul piccolo Aim. Il canale sono i Pir, i piani di investimento a forte esenzione fiscale introdotti dal governo in dicembre per stimolare gli investimenti su piccole e medie imprese quotate. Doris con la sua Mediolanum fiuta il business e vi si lancia. "Il governo pensa di muovere 2 milioni? Noi con Mediolanum pensiamo di fare anche meglio".

E per spiegare agli investitori la convenienza e l'opportunità di investire in fondi Pir e stimolarli a investire avvia una sorta di road show in tutte le province italiane in partnership con le locali associazioni industriali. La prima uscita a Bergamo, la sera di giovedi, con una conferenza e una cena Da Vittorio, davanti a industriali della zona, affiancato da testimonial come il padrone di casa Francesco Cerea, uno dei fratelli del pluristellato e famoso ristorante bergamasco, Roberto Panseri, consigliere delegato della Despe, azienda della demolizione che sponsorizza l'Atalanta e soprattutto Paolo Pizzarotti, il leader dell'omonimo colosso delle costruzioni. Affaritaliani.it era l'unico giornale presente. Ecco foto,video e un'intervista esclusiva a Ennio Doris.

Il quale, con la consueta competenza e affabilità comunicativa, ripete anche in video l'invito a sottoscrivere con 30 mila euro per 5 anni questi fondi. E spiega: "Sono risparmi che indirizziamo sull'economia reale, che possono creare l'auspicata svolta, consentendo alle imprese quotate di ricapitalizzarsi e di trovare così risorse per nuovi investimenti". E aggiunge: "Ci sono 1300 miliardi di risparmio fermi sui conti corrente, nel nostro paese. Se solo ne muovessimo 50 verso la borsa sarebbe straordinario". E infine: "Il governo ha previsto di spostare 2 milioni. Ebbene solo noi di Mediolanum pensiamo di farne di piu'".

Ma i mercati chiedono stabilità politica. E Doris, amico e socio di Silvio Berlusconi, è ritenuto uno di quelli che nei momenti chiave non fa mancare all'ex premier i suoi inviti alla prudenza."Certamente", dice il banchiere. "I mercati chiedono stabilità e responsabilita' a tutti i politici". E il suo amico Berlusconi cosa farà? "Ha dimostrato di avere grande responsabilità". Di più non voglio dire".