Draghi in aereo in classe Economy. Parte l'era dei banchieri illuminati

di Silvia Davite



Su Affaritaliani l'avevamo scritto non più tardi di qualche giorno fa: "Segui la comunicazione di Draghi per decidere che cosa fare". Questo, scrivevamo ad inizio settimana, fu il consiglio dato a Corrado Passera quando appariva prematuro per un banchiere illuminato spendersi in politica. All'epoca, parliamo del 2015, il presidente della Bce non usciva dallo stretto seminato del suo mandato, non dava giudizi politici sui grandi temi che attraversavano l'Europa e le sue apparizioni di carattere personale erano più che rare.

Pian piano poi lo abbiamo visto sempre più frequentemente incontrare i giovanissimi studenti delle università europee, lo abbiamo visto spendersi in prima persona sul terreno culturale per ricordare dentro quali radici sia fiorito il progetto unitario europeo, infine lo abbiamo ascoltato settimana scorsa a Pisa tratteggiare i contorni di possibili proposte per quella che potrebbe essere l'Europa Democratica e Popolare dei prossimi anni.

"Dentro una stagione di prosperità e di armonizzazione europea del sistema dei diritti, vi sono stati alcuni territori che hanno goduto meno di altri i benefici dell'unità europea; per recuperare questo gap, occorrono riforme di sistema che gli Stati nazionali devono porre in essere, ma è del tutto evidente che l'Europa può e deve organizzare strumenti di accompagnamento alla crescita e alla competitività di quei territori" ha detto il nostro amico Draghi.

AMICO? Ci potreste dire che "Noi di Affari" siamo ammattiti tutto ad un tratto eppure no, vi diamo un consiglio: guardate bene quando prendete l'aereo per raggiungere mete di vacanza o per tornare al lavoro dopo le feste, potreste avere come compagno di volo proprio il Presidente della Bce!!!

PERCHÉ? La foto di Mario Draghi in class economy è già un must e sta facendo velocemente il giro del web. Complice un passeggero d'eccezione dal profilo che è tutto un programma "europeo di cittadinanza italiana" (la stessa definizione, guarda un po', che dà di sé Enzo Boccia Presidente di Confindustria) che ha postato lo scatto su Twitter raccogliendo subito la curiosità di tantissimi.

I più commentano così "grande Mr Draghi come giggino ma senza la tracotanza di apparire": e in effetti se non fosse stato per quel Tweet nessuno di noi avrebbe potuto conoscere le abitudini di Super Mario. Che sia forse l'inizio di una comunicazione popolare e non populista che ci avvisa che i tempi stanno finalmente cambiando anche per i banchieri illuminati con la passione per la politica?