Draghi, standing ovation per uno speculatore

di Ludovico Polastri

Draghi ha tenuto il suo ultimo discorso al vertice dei capi di stato e di governo raccogliendo una standing ovation. Lodi sperticate sono state fatte da tutti a partire da Macron che l’ha definito “uno dei grandi dirigenti dell'Europa degli ultimi decenni” e ancora Conte: “oggi all’Eurosummit Draghi ha ricevuto l’applauso di tutti. Questo mi ha reso orgoglioso come italiano”. Non so se quest’ultima frase sia stata molto azzeccata perché bisognerebbe ricordare che l’allora Direttore Generale del Ministero del Tesoro, nel 1992, “collaborò” a svendere il patrimonio industriale italiano, svendita che avvenne sul famoso panfilo Britannia. Furono chiamate “privatizzazioni”, in realtà una spoliazione industriale di cui ne paghiamo ancora oggi le conseguenze. Passò in Goldman Sachs nel 2002 per poi tornare in Italia con l’incarico di Governatore della Banca d’Italia favorendo diverse fusioni bancarie, togliendo di fatto quella rete di finanziamenti locali che tanto aveva fatto per lo sviluppo dei territori.

La Goldman Sachs, banca d’affari americana, aiutò il governo conservatore di Atene a falsificare il bilancio greco in modo da truccarlo alla meglio per far entrare la Grecia nell’euroclub. All’epoca del cancellierato di Helmut Kohl, gli industriali tedeschi fecero di tutto, contro il parere di molti economisti, per convincere il loro governo ad aprire agli europei “poveri” del sud le porte ad aderire alla moneta unica, progettata secondo il modello ordoliberale tedesco che prevedeva bilancio in pareggio, divieto di politiche keynesiane di investimento a deficit, indipendenza della banca centrale e divieto per essa di monetizzare gli Stati, ed altre ricette liberali. Il trucco era quello di vincolare le economie (tra cui quella italiana) ad un cambio fisso privandole del controllo sul cambio monetario a favore delle esportazioni.

E proprio questa miopia si evidenziò nel 2009 quando allo scoppio della crisi economica in Grecia il partito socialista Pasok fu costretto ad ammettere ciò che il governo uscente aveva sempre negato, ovvero che il rapporto deficit-Pil 2009 era al 12%. Le agenzie di rating cominciano a declassare il debito greco e fu la tragedia di un popolo che finì nella tagliola del FMI, della UE, della Troika e della BCE che per salvare le banche franco-tedesche, che avevano in pancia il grosso del disavanzo ellenico, decise di alleggerire le loro posizioni per salvarle da un possibile default. La BCE lanciò il SMP (Securities Market Programme) ossia comperò il debito greco sul mercato secondario. Trattandosi di titoli rischiosi, le banche tedesche e francesi avevano fretta di vendere. Se non ci fosse stata la BCE a comprarli, avrebbero dovuto non vendere, ma svendere quei titoli che allora nessuno voleva. Quindi, l’azione di salvataggio salvò le banche tedesche e francesi, che avevano prestato in modo spropositato e senza accortezza ad una economia così piccola e debole. Draghi le sottrasse alla sanzione che i “mercati” liberi (lui, tanto liberista a parole) riservano a chi investe male, prestando a debitori insolventi: il meritato fallimento. E Draghi pagò i buoni ellenici a prezzo di saldo pretendendo la restituzione degli interessi a valore di facciata cosa che procurò una enorme plusvalenza alla BCE. Solo in quel periodo Draghi spese 40 miliardi per comprare titoli greci dal valore facciale di 55 miliardi, stimò il Financial Times.

Forse la frase per cui Draghi sarà ricordato è quella del “whatever it takes” che aprì le porte al QE, programma di acquisto del debito (con pagamento dei relativi tassi di interesse) dei paesi europei con i conti in ordine ma la verità è che la BCE però non è mai stato un prestatore di ultima istanza, un cane da guardia delle economie forti.

Questa è l’Europa a cui ci dicono che bisogna restare aggrappati, perché sarebbe la nostra salvezza. Fosse un nemico, avrebbe trattato i greci un po’ meglio, e forse non avrebbe fatto morire di stenti 700 bambini per il programma di austerity imposto dalle elites finanziarie.

Altro che standing ovation.